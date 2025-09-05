«Ντου» Τραμπ σε εργοστάσιο της Hyundai: 475 συλλήψεις και διπλωματικό επεισόδιο με τη Ν.Κορέα

Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες έχουν υποσχεθεί στον Τραμπ να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε βασικές αμερικανικές βιομηχανίες τα επόμενα χρόνια, εν μέρει ως τρόπο αποφυγής των δασμών.

Εκατοντάδες ομοσπονδιακοί αξιωματικοί εισέβαλαν σε μια μικρή κοινότητα στη νοτιοανατολική Τζόρτζια και έκαναν έφοδο στο εργοστάσιο της Hyundai Metaplant συλλαμβάνοντας 475 άτομα σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά της μετανάστευσης σε χώρους εργασίας σε όλες τις ΗΠΑ.

Η πλειοψηφία είναι Κορεάτες υπήκοοι, δήλωσε ο Steven Schrank, ειδικός πράκτορας των Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας. Και τα 475 άτομα που συνελήφθησαν βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ, πρόσθεσε. Κάποιοι πέρασαν παράνομα στις ΗΠΑ, κάποιοι είχαν απαλλαγές από βίζα και τους απαγορεύτηκε να εργαστούν, και κάποιοι άλλοι είχαν παραμείνει παρά τη λήξη της βίζας τους.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, αρκετοί προσπάθησαν να διαφύγουν - συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που «έπεσαν σε μια λίμνη με λύματα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις», δήλωσε το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Τζόρτζια. «Οι πράκτορες χρησιμοποίησαν μια βάρκα για να τους βγάλουν από το νερό. Ένα από τα άτομα κολύμπησε κάτω από τη βάρκα και προσπάθησε να την αναποδογυρίσει, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν και αναγνωρίστηκαν ως παράνομοι εργαζόμενοι».

«Αυτή η επιχείρηση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για θέσεις εργασίας για τους πολίτες της Τζόρτζια και τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Schrank. Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα μιας πολύμηνης ποινικής έρευνας. Δεν περιελάμβανε σημαντική χρήση βίας και δεν αναφέρθηκαν σημαντικοί σωματικοί τραυματισμοί, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Βίντεο, που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν πράκτορες να παρατάσσουν τους εργάτες και να τους λένε ότι έχουν ένταλμα για να ερευνήσουν τις εγκαταστάσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι πράκτορες εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας μετά από καταγγελίες για «παράνομες πρακτικές απασχόλησης και άλλα σοβαρά ομοσπονδιακά εγκλήματα».

Ο δικηγόρος για θέματα μετανάστευσης, Τσαρλς Κακ, δήλωσε ωστόσο, ότι και οι δύο πελάτες του που τέθηκαν υπό κράτηση έφτασαν από τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο προγράμματος απαλλαγής από την βίζα που τους επιτρέπει να ταξιδεύουν για τουρισμό ή επαγγελματικούς λόγους και διαμονή 90 ημερών ή λιγότερο χωρίς να χρειάζονται βίζα.

«Και οι δύο ασχολούνταν με συνήθεις δραστηριότητες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βίζας. Εξακολουθούν να είναι νόμιμα εδώ και να κάνουν τις δραστηριότητες που είναι νόμιμες» είπε και πρόσθεσε πως ένας από τους πελάτες του, βρίσκεται στις ΗΠΑ εδώ και μερικές εβδομάδες, ενώ ο άλλος έφτασε πριν από περίπου 45 ημέρες. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το είδος της εργασίας που έκαναν ωστόσο απλά διαβεβαίωσε πως σχεδίαζαν σύντομα να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Διπλωματικός συναγερμός

Η επιχείρηση, μέρος της καταστολής της μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε διπλωματικό συναγερμό στη Νότια Κορέα. Πριν από λίγο καιρό ο Τραμπ είχε φιλοξενήσει τον Πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ της Νότιας Κορέας στον Λευκό Οίκο, όπου εκείνος δεσμεύτηκε να επενδύσει επιπλέον 150 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μπαταριών.

Το εργοστάσιο μπαταριών ιόντων λιθίου, το οποίο προηγήθηκε της δέσμευσης του Λι, αναμενόταν να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2026. Η εγκατάσταση στο Έλλαμπελ αποτελεί μέρος ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής της Τζόρτζια. Ο κυβερνήτης Μπράιαν Κεμπ της Τζόρτζια, Ρεπουμπλικάνος, έχει προωθήσει το εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai αξίας 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκεί ως το μεγαλύτερο έργο οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία της πολιτείας.

Η επιχείρηση μετανάστευσης σταμάτησε την κατασκευή στο εργοστάσιο μπαταριών, γνωστό ως HL-GA Battery Company. Μια εκπρόσωπος, η Μαίρη Μπεθ Κένεντι, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το εργοστάσιο συνεργάζεται με τις αρχές. Η LG Energy Solution από την πλευρά της δήλωσε ότι συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας για την απελευθέρωση των υπαλλήλων της, καθώς και της Hyundai.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή «άδικη παραβίαση» των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση. Η Νότια Κορέα πρόσθεσε ότι έστειλε διπλωμάτες στον χώρο όπου έγινε η επιδρομή και ότι είχε επικοινωνήσει με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σεούλ για να παροτρύνει τις ΗΠΑ «να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή» όσον αφορά τα δικαιώματα των Κορεατών πολιτών.

«Οι οικονομικές δραστηριότητες των κορεατικών επενδυτικών εταιρειών και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Κορεατών πολιτών δεν πρέπει να παραβιάζονται άδικα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής του νόμου των ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Lee Jaewoong, χαρακτήρισε τον αριθμό των συλληφθέντων Νοτιοκορεατών «μεγάλο», χωρίς όμως να δώσει ακριβή νούμερα.

Σχέσεις ΗΠΑ- Νότιας Κορέας

Ωστόσο μία τέτοια κίνηση μπορεί και να «προκαλέσει σύγκρουση» σε δύο από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Τραμπ: από τη μία είναι η «ορκισμένη» πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και από την άλλη η ενίσχυση της μεταποίησης εντός των ΗΠΑ. Εκτός αυτού θα μπορούσε να προκαλέσει διπλωματική ένταση με τη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις από άλλες χώρες, ενώ παράλληλα επιβάλλει δασμούς που, όπως λέει, θα δώσουν κίνητρα στους κατασκευαστές για να κάνουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ. Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες έχουν υποσχεθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε βασικές αμερικανικές βιομηχανίες τα επόμενα χρόνια, εν μέρει ως τρόπο αποφυγής των δασμών.

Την ίδια ώρα όμως ο Τραμπ έκανε επίσης εκστρατεία για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, με το αφήγημα ότι οι μετανάστες κλέβουν θέσεις εργασίας από τους Αμερικανούς.

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του ξεκίνησε μια μαζική προσπάθεια σε όλη τη χώρα για τη σύλληψη ατόμων που εικάζεται ότι ίσως να βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ. Μετέφερε εκατοντάδες σε κέντρα κράτησης και απέλασε δεκάδες. Ενώ πολλοί από όσους συλλαμβάνονται στις επιχειρήσεις-σκούπα έχουν δεσμούς με χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουν συλληφθεί και άτομα άλλων εθνικοτήτων.

Η απάντηση της εταιρείας

Ωστόσο η επιδρομή αυτή είχε ως στόχο μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες μονάδες παραγωγής της Τζόρτζια. Οι εργασίες στο εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai δεν διακόπηκαν, δήλωσε η εκπρόσωπος του εργοστασίου, Bianca Johnson, και τόνισε πως δεν πιστεύει ότι κάποιος από τους συλληφθέντες ήταν άμεσος υπάλληλος της Hyundai Motor Company.

«Γνωρίζουμε το πρόσφατο περιστατικό στο εργοτάξιο της HL-GA Battery Company στην κομητεία Bryan της Τζόρτζια. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες περιστάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος Michael Stewart την Παρασκευή. «Μέχρι σήμερα, από όσο γνωρίζουμε, κανένας από τους συλληφθέντες δεν απασχολείται άμεσα από την Hyundai Motor Company. Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία όλων όσοι εργάζονται στις εγκαταστάσεις και συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε».

Το εργοστάσιο Hyundai Metaplant, έκτασης 2.900 στρεμμάτων, αποτελείται από δύο μέρη: μια μονάδα κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai και ένα εργοστάσιο μπαταριών EV, το οποίο αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της Hyundai και της LG.

Αυτό, σύμφωνα με το Associated Press, βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή. Εκεί η Hyundai συνεργάστηκε με την LG Energy Solution για την παραγωγή μπαταριών που τροφοδοτούν ηλεκτρικά οχήματα.

Με πληροφορίες του AP/NYT/Reuters/BBC





