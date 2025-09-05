Games
Ισραήλ: Επιδρομές στη Βηθλεέμ - Πυροβόλησαν και σκότωσαν Παλαιστίνιο κοντά σε σημείο ελέγχου

Ισραήλ: Επιδρομές στη Βηθλεέμ - Πυροβόλησαν και σκότωσαν Παλαιστίνιο κοντά σε σημείο ελέγχου Φωτογραφία: AP/ΑΡΧΕΙΟΥ/Mahmoud Illean
Ο ισραηλινός στρατός σύμφωνα με το Al Jazeera φέρεται να κατάσχεσε τη σορό του νεκρού.

Ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποιούν επιδρομές σε πολλές περιοχές στη Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera οι στρατιώτες μπήκαν στην περιοχή Khalayel al-Louz νοτιοανατολικά της πόλης και έστησαν ένα στρατιωτικό σημείο ελέγχου, σταμάτησαν οχήματα και έλεγξαν τις ταυτότητες των κατοίκων, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Οι στρατιώτες έκαναν επίσης επιδρομές στα χωριά Artas και al-Ubayyat, όπου κατέβασαν αφίσες Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις.

Οι εισβολές και οι εκστρατείες συλλήψεων σε πόλεις και χωριά της Δυτικής Όχθης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα και κλίμακα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε και σκότωσε έναν Παλαιστίνιο κοντά στο σημείο ελέγχου al-Murabba'a, νοτιοδυτικά της Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Amid Ahmed, διευθυντής του Κέντρου Επειγόντων Περιστατικών και Ασθενοφόρων της Ερυθράς Ημισελήνου στη Ναμπλούς, δήλωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες εμπόδισαν το πλήρωμά του να φτάσει στον σημείο των πυροβολισμών.

Το Υπουργείο Υγείας ταυτοποίησε τον νεκρό ως τον 57χρονο Ahmed Shehadeh, προσθέτοντας ότι ο στρατός κατέσχεσε τη σορό του.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε «έναν τρομοκράτη» κοντά στο Μπουρίν, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Ναμπλούς.

Με πληροφορίες του Al Jazeera

