Γάζα: Το Ισραήλ «χτύπησε» πολυώροφο κτίριο δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων (Βίντεο)

Γάζα: Το Ισραήλ «χτύπησε» πολυώροφο κτίριο δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων (Βίντεο) Φωτογραφία: X
Σύμφωνα με το Al Jazzera η επίθεση έγινε μόλις 15 λεπτά μετά την εντολή αναγκαστικής εκκένωσης ενώ το κτίριο βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιείται από τη Χαμάς.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ισχυρίζεται ότι το πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας περιλάμβανε «υποδομές της Χαμάς» και χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

«Πριν από λίγο, ο στρατός επιτέθηκε σε ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς. Τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντράι, σε ανακοίνωσή του στο X.

Πρόσθεσε ότι κάτω από το κτίριο βρισκόταν επίσης μια υπόγεια κατασκευή από την οποία οι μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν ενέδρες και τη χρησιμοποίησαν ως οδό διαφυγής.

{https://www.youtube.com/watch?v=5geybsP4eKg}

«Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν πολλά μέτρα για να μην υπάρξουν θύματα άμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της προειδοποίησης των κατοίκων, της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, εναέριας αναγνώρισης και πρόσθετων πληροφοριών», πρόσθεσε.

Οι ανταποκριτές του Al Jazeera στη Γάζα ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε μόλις 15 λεπτά μετά την εντολή αναγκαστικής εκκένωσης και ότι το κτίριο βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας. Το Ισραήλ συχνά δεν παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί πολιτικά κτίρια για στρατιωτικούς σκοπούς. Το τελευταίο κτίριο που έλαβε εντολές αναγκαστικής εκκένωσης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και, πρόσφατα, έχει γίνει το σπίτι εκτοπισμένων οικογενειών από τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός προελαύνει σε αυτές τις περιοχές, καταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις οικιστικών συγκροτημάτων, δημόσιων εγκαταστάσεων και σχολείων.

{https://twitter.com/agence_wafa/status/1963941735542690298}

Το συγκεκριμένο κτίριο ήταν πενταώροφο κτίριο κοντά σε ένα βενζινάδικο και το YMCA, έναν ΜΚΟ. Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν με δύο αεροπορικές επιδρομές - η πρώτη ήταν προειδοποιητική και στη συνέχεια χτυπήθηκε ξανά με ένα ακόμη χτύπημα από F-16. Δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση ενώ οι γιατροί στο νοσοκομείο αλ - Σίφα δηλώνουν σοκαρισμένοι από τα θύματα.

Γύρω από το κτίριο υπήρχαν δεκάδες σκηνές για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, οπότε όλοι έχασαν τις σκηνές τους την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις στέλνουν ατελείωτες προειδοποιήσεις και εντολές εκκένωσης τις τελευταίες δύο ημέρες.

Πλέον, πολλοί Παλαιστίνιοι αποφασίζουν να φύγουν επειδή γνωρίζουν ότι αν το Ισραήλ αρχίσει να στοχεύει όλους τους πολυώροφους πύργους και τα κτίρια στην περιοχή, σίγουρα δεν θα έχουν κανένα ασφαλές μέρος να πάνε.

{https://twitter.com/vvanwilgenburg/status/1963940808526069877}

Η διοίκηση του πολυώροφου πύργου Mushtaha στην πόλη της Γάζας, ο οποίος μόλις βομβαρδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό, αρνήθηκε τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι το χρησιμοποιούν μαχητές της Χαμάς, αναφέρει το Al Jazeera Arabic.

Η διοίκηση του κτιρίου δήλωσε ότι το κτίριο ήταν προσβάσιμο μόνο σε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Με πληροφορίες του Al Jazeera

