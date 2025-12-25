Η επιστημονική διερεύνηση του άστρου των Χριστουγέννων δεν είναι μόνο αστρονομική, αλλά και γλωσσική και ιστορική.

Οι επιστήμονες ερευνούν τον αστέρα της Θείας Γέννησης επιχειρώντας να εξηγήσουν ποιο ήταν εκείνο το αστρονομικό φαινόμενο στους ουρανούς της εποχής της γέννησης του Ιησού το οποίο προκάλεσε εντύπωση και καταγράφηκε ως το αστέρι της Βηθλεέμ.

«Η επιστημονική διερεύνηση του άστρου των Χριστουγέννων δεν είναι μόνο αστρονομική, αλλά και γλωσσική και ιστορική. Διότι αρχικά πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι η συγκεκριμένη περίοδος που ερευνάμε τον ουρανό και τα ουράνια φαινόμενα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές πηγές, καθώς μόνο στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται το λαμπερό άστρο που ακολούθησαν οι μάγοι- οι οποίοι ήταν αστρονόμοι της εποχής, Ζωροάστρες ιερείς με γνώσεις αστρονομίας- και τους παρακίνησε, όπως οι γραφές αναφέρουν, να ταξιδέψουν στην Βηθλεέμ», εξήγησε στην «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 η αστροφυσικός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Φιόρη Αναστασία Μεταλληνού.

Σύμφωνα με την Δρ. Μεταλληνού, διάφορες εκδοχές έχουν μελετηθεί κατά καιρούς από την αστρονομική κοινότητα, μεταξύ των οποίων το πέρασμα ενός κομήτη ή η περίπτωση ενός σούπερ νόβα αστέρα ή και κάποιος πλανήτης ιδιαίτερα λαμπερός.

Όμως, η επικρατέστερη εκδοχή είναι κάποια σύνοδος πλανητών. «Απ’ τους υπολογισμούς μας και όσα γνωρίζουμε, το πιο εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο εκείνης της εποχής ήταν μια σύνοδος πλανητών, δηλαδή η περίσταση στην οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε τους πλανήτες κοντά-κοντά στον ουρανό. Εκείνη την εποχή, ο Δίας και ο Κρόνος, ιδιαίτερα λαμπεροί πλανήτες ούτως ή άλλως, ήταν τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε να φαίνονταν σαν ένα αστέρι φωτεινό».

Μάλιστα, όπως τόνισε, «το έτος της γέννησης του Ιησού η σύνοδος των πλανητών δεν έγινε μια φορά, αλλά τρεις – ο Δίας και ο Κρόνος πλησίασαν, συναντήθηκαν, φάνηκαν σε σύνοδο και απομακρύνθηκαν τρεις φορές. Κι αυτό φαίνεται πως ήταν το πιο εντυπωσιακό γεγονός στον ουρανό που παρατήρησαν την περίοδο της Γέννησης».