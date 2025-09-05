Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Πέντε ερωτήματα για ένα «θολό» project

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Πέντε ερωτήματα για ένα «θολό» project Φωτογραφία: INSTAGRAM/ΑΔΜΗΕ
Παρά την «ύφεση» στις δηλώσεις των αξιωματούχων, καμία πλευρά δεν έχει μετακινηθεί από τις θέσεις της για το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Στον αέρα βρίσκεται το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Μετά την κρίση που προκάλεσαν στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο οικονομικά, οι δύο πλευρές έχουν αποφύγει τις δηλώσεις που θα όξυναν περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση. Στο ζήτημα αναμένεται να τοποθετηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Παρά την «ύφεση» στις δηλώσεις των αξιωματούχων, καμία πλευρά δεν έχει μετακινηθεί από τις θέσεις της. Μάλιστα, όσα βγαίνουν στο φως «θολώνουν» ακόμα περισσότερο την εικόνα αυτού του μεγάλου έργου και γεννούν μεγάλα ερωτήματα. Συγκεκριμένα:

1. Τι ακριβώς ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία στο πρότζεκτ του καλωδίου; Σύμφωνα με ρεπορτάζ της κυπριακής εφημερίδας Φιλελεύθερος, η ευρωπαϊκή έρευνα αφορά πολιτικό αξιωματούχο που ενδέχεται να προώθησε το έργο για ίδιο όφελος. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο πάντα, ερευνάται με ποια κριτήρια χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 658 εκατομμύρια ευρώ για το έργο, από τη στιγμή που η κυπριακή εταιρία του το διηύθυνε αρχικά (EuroAsia Interconnector) φέρεται να μην είχε σοβαρή εμπειρία στο αντικείμενο και τελικά το πούλησε στον ΑΔΜΗΕ, κατόπιν και ευρωπαϊκών πιέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το καλώδιο προκαλεί πρωτοφανή κρίση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας

Το καλώδιο προκαλεί πρωτοφανή κρίση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας

Διεθνή

Σύμφωνα πάλι με το ρεπορτάζ του Sigmalive, η ευρωπαϊκή εισαγγελία εξετάζει με ενδιαφέρον ένα έμβασμα που δόθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στην κυπριακών συμφερόντων εταιρία Euroasia Interconnector για την πώληση του έργου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, μεταφέρθηκαν με τραπεζική εντολή 48,8 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ στην κυπριακή εταιρεία. Μετά από λίγες μέρες το ποσό επιστράφηκε στον ΑΔΜΗΕ.

2. Είναι οικονομικά βιώσιμο το έργο; Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι απολύτως βιώσιμο και θα ωφελήσει τους Κύπριους καταναλωτές. Γίνεται μάλιστα λόγος για μείωση του ενεργειακού κόστους έως και 30%. Ωστόσο, η μελέτη του Αμερικανικού νομικού οίκου Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle LLP την οποία επικαλείται ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνού, εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του έργου. Επιπλέον, η δημιουργία στην Κύπρο δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με LNG εγείρει αμφιβολίες για το ποιες ακριβώς θα είναι στο μέλλον οι ανάγκες της Κύπρου για εισαγόμενο ρεύμα.

Από την ελληνική πλευρά οι αντιρρήσεις για το έργο αποδίδονται σε ισχυρά κυπριακά συμφέροντα που δεν θέλουν να χάσουν τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην αγορά ενέργειας.

3. Γιατί η κυβέρνηση παρότρυνε τον ΑΔΜΗΕ να αναλάβει το έργο το 2023; Το ερώτημα τέθηκε από τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη σε άρθρο του στο News 247. Ο Σταθάκης επισημαίνει το πρότζεκτ είχε καταρρεύσει λόγω της αδυναμίας του EuroAsia Interconnector να το χρηματοδοτήσει και διασώθηκε επειδή το ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ. Τώρα το έργο που δεν έβρισκε χρηματοδότηση από την αγορά, μπορεί να παραπεμφθεί στις καλένδες παρά τις επενδύσεις που έχουν γίνει.

4. Γιατί η κυβέρνηση υπολόγισε λανθασμένα το γεωπολιτικό ρίσκο του καλωδίου; Από τις δύο υποχωρήσεις της τον Ιούλιο του 2024 (όταν αποσύρθηκε το ιταλικό ερευνητικό που προετοιμάζει την πόντιση του καλωδίου) και τον Απρίλιο του 2025 (όταν το πλοίο δεν σάλπαρε καν) λόγω των τουρκικών παρενοχλήσεων, έγινε φανερό ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να ρισκάρει ένα θερμό επεισόδιο. Αυτή η επιλογή δεν είναι παράλογη αφού το καλώδιο δεν συνιστά μείζον πρότζεκτ για την Ελλάδα. Το ερώτημα είναι η κυβέρνηση επέμεινε τόσο πολύ σε αυτό το πρότζεκτ, προσδίδοντάς του μάλιστα έντονη πολιτική φόρτιση.

Προφανώς, η κυβέρνηση εξεπλάγη από την οξύτητα της τουρκικής αντίδρασης, κάτι από μόνο του συνιστά σοβαρή αστοχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η απορία για το πώς ακριβώς τα υπολόγισε τα πράγματα η κυβέρνηση μεγαλώνει από το ότι οι τουρκικές αιτιάσεις για το έργο της ήταν γνωστές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, εδώ και αρκετά χρόνια η τουρκική πλευρά είχε θέσει ζήτημα για μια διαδρομή 25 μιλίων του καλωδίου, νοτίως της Κάσου. Δεδομένου ότι η πόντιση καλωδίου δεν έχει να κάνει με τη χάραξη της ΑΟΖ αφού δεν επηρεάζει το βυθό κι επομένως οι όποιες τουρκικές αιτιάσεις είναι ανυπόστατες, η Άγκυρα χρησιμοποιεί ως όχημα των ισχυρισμών της τις γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Μακριά από τις δημαγωγικές εθνικιστικές ευκολίες, είναι λογική η απορία γιατί η κυβέρνηση ξεκίνησε μια ιστορία που δεν είχε τη βούληση να τη φτάσει στο τέλος της. Πόσο λάθος ερμηνεύει τη γεωπολιτική κατάσταση;

5. Η σύγκρουση Αθήνας - Λευκωσίας για την οικονομική βιωσιμότητα του καλωδίου δίνει το πρόσχημα για την εύσχημη εγκατάλειψη του έργου χωρίς πολιτικό κόστος; Το ερώτημα τίθεται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λευκωσία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

ΕΚΠΑ: Άνοιξε παράρτημα στην Κύπρο - Τα τμήματα και οι σχολές που ξεκινούν τον Οκτώβρη

ΕΚΠΑ: Άνοιξε παράρτημα στην Κύπρο - Τα τμήματα και οι σχολές που ξεκινούν τον Οκτώβρη

Παιδεία
Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας ανηλίκων στην Κύπρο

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας ανηλίκων στην Κύπρο

Διεθνή
Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία απόψε για τα προκριματικά

Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία απόψε για τα προκριματικά

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η ώρα και η ημέρα του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Eurobasket 2025: Η ώρα και η ημέρα του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Αθλητισμός

NETWORK

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

healthstat.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr