Ντόμινο πολιτικών εξελίξεων στη Βρετανία - Δύο ακόμα υπουργοί εκτος της κυβέρνησης Στάρμερ

Ανασχηματισμό έφερε η παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ, μετά την εμπλοκή της σε φορολογικό σκάνδαλο στη Βρετανία.

Δύο ακόμα υπουργοί της κυβέρνησης Στάρμερ είναι εκτός μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου και υπουργού Στέγασης της Βρετανίας, νωρίτερα την Παρασκευή.

Η Λούσι Πάουελ και ο Ίαν Μάρεϊ είναι πλέον εκτός υπουργικού συμβουλίου. Η Πάουελ, η οποία διετέλεσε επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων, απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση όπως και ο Ίαν Μάρεϊ, ο οποίος πριν από λίγο δήλωσε απογοητευμένος με αυτή την απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Αυτοί είναι οι πρώτοι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου που, αποχωρούν από την κυβέρνηση από τότε που επιβεβαιώθηκε ο ανασχηματισμός μετά την παραίτηση νωρίτερα της Άντζελα Ρέινερ.

Η ανάρτηση της Λούσι Πάουελ

Η Λούσι Πάουελ επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι αποχωρεί από το υπουργικό συμβούλιο και ότι απομακρύνεται από τον ρόλο της ως επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων.

Σε ανάρτησή της ξεκαθαρίζει ότι δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη θέση και πιστεύει ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη δουλειά ενώ χαρακτήρισε «τιμή» τη θητεία της στην κυβέρνηση λέγοντας πως ήταν κάτι που «απόλαυσε πραγματικά».

Η Πάουελ επισήμανε το έργο της για τον εκσυγχρονισμό της Βουλής των Κοινοτήτων. Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν περισσότερα που θα ακολουθήσουν... μέτρα φιλικά προς την οικογένεια», καθώς και περισσότερη δουλειά που απαιτείται για τη βελτίωση της «προσβασιμότητας και της ένταξης».

«Αυτή δεν ήταν μια εύκολη περίοδος για την κυβέρνηση..Οι άνθρωποι θέλουν να δουν αλλαγές και βελτιώσεις στη δύσκολη ζωή τους...Ως γυναίκες στη δημόσια ζωή, το βιώνουμε αυτό όλο και περισσότερο. Το μέλλον της δημοκρατίας μας φαίνεται αβέβαιο και το κοινοβούλιο και η αντιπροσωπευτική πολιτική έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο».

Ολοκλήρωσε την δήλωσή της μιλώντας για την ανατροφή των παιδιών της στο Μάντσεστερ και πώς αυτό της έχει δώσει μια «διαφορετική προοπτική της πολιτικής».

{https://twitter.com/LucyMPowell/status/1963960168535785858}

Απογοητευμένος και ο Μάρεϊ

Ο Ίαν Μάρεϊ επιβεβαίωσε επίσης με ανάρτησή του ότι απολύθηκε από τη θέση του υπουργού αλλά προειδοποίησε ότι η πολιτική βρίσκεται τώρα σε ένα «επικίνδυνο σταυροδρόμι». Ο Μάρεϊ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ήταν «προνόμιο» και «τιμή στη ζωής του» να υπηρετήσω υπό τον Σερ Κιρ Στάρμερ σε αυτόν τον ρόλο.

Και αυτός, όπως και η Πάουελ, ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν ήθελε να εγκαταλείψει την κυβέρνηση.

«Είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος που αποχωρώ από την κυβέρνηση, έχοντας κάνει τόσα πολλά] έγραψε μεταξύ άλλων.«Αλλά τώρα ανυπομονώ να περάσω λίγο περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό μου και τα δύο όμορφα κορίτσια μου, ενώ παράλληλα θα συνεχίσω να υπηρετώ τους υπέροχους ανθρώπους του Νότιου Εδιμβούργου».

Ο Μάρεϊ μίλησε για το έργο του στη Σκωτία, αναφέροντας τη συμφωνία των 10 δισεκατομμυρίων λιρών με τη Νορβηγία για την κατασκευή φρεγατών, τον βρετανικό υπερυπολογιστή στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και την έδρα της GB Energy στο Αμπερντίν. Υποσχέθηκε ότι «υπάρχει πολλή ακόμη δουλειά να γίνει» και ότι ο Στάρμερ θα έχει την «πλήρη υποστήριξή» του από τα πίσω έδρανα. «Οι βουλευτές δεν πρέπει να προωθούν περαιτέρω τη διχόνοια και την απελπισία» τόνισε και δεσμεύτηκε ότι θα είναι και αυτός «τόσο ανυπόμονος για αλλαγή όσο και το κοινό. Η πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αλλού, βρίσκεται τώρα σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι. Είναι ευθύνη όλων μας στη δημόσια ζωή να υποστηρίξουμε μια προοδευτική αλλαγή που φέρνει την ευημερία, την ελπίδα και τις κοινότητές μας μαζί, αντί να προωθεί τη διχόνοια και την απελπισία».

{https://twitter.com/IanMurrayMP/status/1963966434075156872}

Η παραίτηση Ρέινερ

Η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, στην αγορά ενός διαμερίσματος.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης (...), καθώς και από τη θέση της αντιπροέδρου του Εργατικού Κόμματος», έγραψε η βουλευτής. Η 45χρονη Ρέινερ ήταν η όγδοη αποχώρηση υπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές... Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ. Εκείνος απάντησε ότι είναι πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τόνισε ότι η Ρέινερ έλαβε τη σωστή απόφαση.

Η απώλεια της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά επειδή η Ρέινερ, κόρη έφηβης μητέρας από την εργατική τάξη που έφθασε σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας των Εργατικών για να διατηρήσει το κόμμα ενωμένο.

Η αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε εκ των οποίων παραιτήθηκαν για αδικοπραγίες, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του, τουλάχιστον από το 1979.

Μ επληροφορίες του SkyNews/Reuters, AFP