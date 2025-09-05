Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ κάνει αγωγή στο Facebook - Αλλά δεν είναι αυτός που νομίζεις

Το Facebook έχει «κατεβάσει» πέντε φορές τον λογαριασμό του Μαρκ Σ. Ζούκερμπεργκ και τον κατηγορεί ότι υποδύεται μία διασημότητα.

Ένας Αμερικανός δικηγόρος, συνονόματος του ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, κάνει αγωγή στην πλατφόρμα, υποστηρίζοντας ότι αναστέλλει διαρκώς τον λογαριασμό του.

Η Meta προφανώς αναγνωρίζει μόνο έναν Μάρκ Ζούκερμπεργκ και έτσι κατηγορεί τον δικηγόρο ότι «υποδύεται μια διασημότητα». Ο Μαρκ Σ. Ζούκερμπεργκ λέει ότι ο λογαριασμός του έχει απενεργοποιηθεί πέντε φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια και αυτό του έχει κοστίσει χιλιάδες δολάρια σε χαμένες δουλειές. Η αγωγή του δικηγόρου από την Ιντιάνα, που ειδικεύεται στις πτωχεύσεις αναφέρει ότι ασκεί δικηγορία εδώ και 38 χρόνια - από τότε που ο Μαρκ Ε. Ζούκερμπεργκ, πλέον ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ήταν νήπιο.

Η Meta δήλωσε ότι είχε επαναφέρει τον λογαριασμό του δικηγόρου και λαμβάνει μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη του λάθους.

«Δεν είναι αστείο», δήλωσε ο κ. Ζάκερμπεργκ στο WTHR-TV. «Όχι όταν παίρνουν τα χρήματά μου». Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μάριον, υποστηρίζει ότι η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, παραβιάζει τη σύμβαση επειδή πλήρωσε 11.000 δολάρια για διαφήμιση που αφαιρέθηκε.

«Είναι σαν να αγοράζεις μια διαφημιστική πινακίδα στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, να πληρώνεις τους ανθρώπους για την πινακίδα και μετά να έρχονται και να βάζουν μια τεράστια κουβέρτα από πάνω της. Άρα εσύ δεν επωφελείσαι από αυτό το οποίο έχεις πληρώσει», είπε στο WTHR.

Τα email με το Facebook που κοινοποίησε ο Ζούκερμπεργκ σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι η εταιρεία τον κατηγορεί ότι δεν χρησιμοποίησε το «κανονικό του όνομα».

Ο ίδιος απάντησε ότι υπέβαλε την ταυτότητά του με φωτογραφία, τις πιστωτικές του κάρτες και πολλές εικόνες του προσώπου του για να αποδείξει ότι όντως είναι αυτός. «Είμαι ο Μαρκ Στίβεν Ζούκερμπεργκ και αυτός είναι ο Μαρκ Έλιοτ Ζούκερμπεργ», είπε ο δικηγόρος.

Ο λογαριασμός του έκλεισε τον Μάιο και αποκαταστάθηκε μόνο αφού κατέθεσε την αγωνή του. Η εταιρεία σε απάντησή της είπε πως «επανέφερε τον λογαριασμό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αφού διαπίστωσε ότι είχε απενεργοποιηθεί κατά λάθος. Εκτιμούμε τη συνεχή υπομονή του κ. Ζούκερμπεργκ σε αυτό το ζήτημα και προσπαθούμε να το αποτρέψουν να επαναληφθεί στο μέλλον».

Ο Ζούκερμπεργκ, ο οποίος ειδικεύεται στο δίκαιο των πτωχεύσεων, ξεκίνησε ένα site για να εντοπίζει τυχόν παρεξηγήσεις σχετικά με το όνομά του, συμπεριλαμβανομένης και μιας περίπτωσης που μηνύθηκε κατά λάθος από την πολιτεία της Ουάσινγκτον για κατάχρηση.

Με πληροφορίες του BBC