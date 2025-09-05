Games
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο επενδύοντας στην τεχνολογία υγείας - Ποια projects χρηματοδοτεί

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο επενδύοντας στην τεχνολογία υγείας - Ποια projects χρηματοδοτεί Φωτογραφία: Markus Schreiber/AP
Η αναπνοή χωρίς αναπνευστήρες, η διαλογή ασθενών μετά από πυρηνική επίθεση και η παρακολούθηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας με τεχνητή νοημοσύνη είναι μερικά από τα projects που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ.

Τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας επιλέχθηκαν, μεταξύ άλλων, από το τεχνολογικό κέντρο του ΝΑΤΟ για να υποστηρίξει την ανάπτυξή τους, σηματοδοτώντας το έντονο (στρατιωτικό) ενδιαφέρον για την τεχνολογία διπλής χρήσης.

Συνολικά 15 εταιρείες επιλέχθηκαν από τον Οργανισμό Προώθησης της Καινοτομίας στην Άμυνα (DIANA) του ΝΑΤΟ, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη.

Μεταξύ των επιλέξιμων startups είναι η γαλλική MANITTY, η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Swaza και η βρετανική εταιρεία τεχνολογίας υγείας 52 North Health, οι οποίες εργάζονται σε έργα που συνδέουν την υγεία με την άμυνα.

Οι εταιρείες αυτές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υποστήριξη από τη συμμαχία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φέτος, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος DIANA.

Το πρόγραμμα DIANA επιλέγει νεοσύστατες εταιρείες που εργάζονται σε τεχνολογίες διπλής χρήσης και θα μπορούσαν να ωφελήσουν το ΝΑΤΟ και τα κράτη μέλη του. Οι τρεις συγκεκριμένες εταιρείες υγείας που επιλέχθηκαν φέτος υποδηλώνουν το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ για τη μέτρηση της ανθρώπινης απόδοσης και των αντιδράσεων στο στρες, καθώς και για τη βελτίωση της ιατρικής.

Ελεγχος βιομετρικών δεδομένων

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το DIANA η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της MANITTY στοχεύει στον απομακρυσμένο έλεγχο βιομετρικών δεδομένων. Δηλαδή «θα παρακολουθεί συνεχώς τα ζωτικά όργανα και την εγκεφαλική δραστηριότητα και θα ανιχνεύει τα πρώιμα σημάδια επιδείνωσης».

Μόλυνση από πυρηνικά

Η 52 North Health ανέπτυξε μια μέθοδο για τον εντοπισμό ατόμων που έχουν μολυνθεί έπειτα από πυρηνική επίθεση, ενώ θα κάνει και μέτρηση των αιμοσφαιρίων, ώστε «να καταστεί δυνατή η απομακρυσμένη και παρακολούθηση των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο λόγω ακτινοβολίας ύστερα από πυρηνικό ατύχημα», με στόχο την «ενίσχυση της ιατρικής ανθεκτικότητας».

Ανάσα χωρίς... αναπνευστήρα

Η Swaza έχει βρει τρόπο να βοηθά τους ασθενείς να αναπνέουν χωρίς τη βοήθεια αναπνευστήρων ή φιαλών οξυγόνου, σύμφωνα με την DIANA.

Θα λάβουν από 300.000 ευρώ

Κάθε μία από τις εταιρείες που επιλέχθηκαν θα λάβει 300.000 ευρώ, καθώς και πρόσθετη υποστήριξη για τη συνεργασία με επενδυτές και τελικούς χρήστες. Οι εταιρείες θα διατηρήσουν επίσης πρόσβαση σε κέντρα δοκιμών του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, το ταμείο καινοτομίας του ΝΑΤΟ είχε επενδύσει 30 εκατομμύρια ευρώ στην Portal Biotech, μια βρετανική εταιρεία βιοτεχνολογίας που, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, έχει αναπτύξει έναν τρόπο «επιτάχυνσης της ανάπτυξης φαρμάκων και της διάγνωσης».

Το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ για τον κλάδο της υγείας παραμένει αμείωτο. Το πρόγραμμα DIANA αναφορικά με την ανάπτυξη τεχνολογίας διπλής χρήσης στόχος είναι η «ενίσχυση και προστασία της ανθρώπινης υγείας και απόδοσης, εξοπλίζοντας τους ανθρώπους για να αντιμετωπίζουν ακραίες σωματικές και ψυχικές απαιτήσεις».

Με πληροφορίες από Euractiv.com

