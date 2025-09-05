Ο Τραμπ μετονομάζει το Πεντάγωνο σε υπουργείο Πολέμου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή να μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου. Τι μήνυμα θέλει να στείλει.

Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα χρησιμοποιεί και την ονομασία «υπουργείο Πολέμου» και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ως δευτερεύοντα τίτλο το «υπουργός Πολέμου», αναμένεται να υπογράψει σήμερα Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πεντάγωνο, το οποίο εποπτεύει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διαδέχτηκε το υπουργείο Πολέμου το 1789 και υπήρχε μέχρι το 1947.

Το BBC είδε το κείμενο του διατάγματος, το οποίο αναφέρει: «Η ονομασία "Υπουργείο Πολέμου" στέλνει ισχυρότερο μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας σε σύγκριση με την ονομασία "Υπουργείο Άμυνας", η οποία δίνει έμφαση μόνο στις αμυντικές δυνατότητες».

Σε μια προσπάθεια να «προβάλλει δύναμη και αποφασιστικότητα», η εντολή εξουσιοδοτεί τον υπουργό Άμυνας, το υπουργείο του και τους υφισταμένους του να χρησιμοποιούν τους νέους τίτλους ως δευτερεύοντες.

Το διάταγμα δίνει επίσης οδηγίες στον Χέγκσεθ να προτείνει και να συμπεριλάβει νομοθετικές και εκτελεστικές ενέργειες για την προώθηση της μόνιμης μετονομασίας του υπουργείου, καθώς ο Τραμπ επίσημα δεν μπορεί να αλλάξει την ονομασία χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και μετονομάστηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, η επαναφορά της παλιάς ονομασίας «θα σηματοδοτήσει στους αντιπάλους την ετοιμότητα της Αμερικής να κηρύξει πόλεμο για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της».

1 δισ. το κόστος της μετονομασίας

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το κόστος μιας μόνιμης αλλαγής της ονομασίας, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η αναμόρφωση εκατοντάδων υπηρεσιών, εμβλημάτων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στολών και άλλων στοιχείων θα κοστίσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Η μετονομασία του Πενταγώνου είναι το 200ό εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφει ο Αμερικανός πρόεδρος από την ανάληψη των καθηκόντων του και έρχεται αμέσως μετά την παρουσίαση από την Κίνα μιας σειράς νέων όπλων, drones και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού σε μια μεγαλειώδη παρέλαση που πολλοί ερμήνευσαν ως σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Με πληροφορίες από BBC