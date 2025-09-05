Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Τραμπ μετονομάζει το Πεντάγωνο σε υπουργείο Πολέμου

Ο Τραμπ μετονομάζει το Πεντάγωνο σε υπουργείο Πολέμου Φωτογραφία: Alex Brandon/ΑP
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή να μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου. Τι μήνυμα θέλει να στείλει.

Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα χρησιμοποιεί και την ονομασία «υπουργείο Πολέμου» και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ως δευτερεύοντα τίτλο το «υπουργός Πολέμου», αναμένεται να υπογράψει σήμερα Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πεντάγωνο, το οποίο εποπτεύει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διαδέχτηκε το υπουργείο Πολέμου το 1789 και υπήρχε μέχρι το 1947.

Το BBC είδε το κείμενο του διατάγματος, το οποίο αναφέρει: «Η ονομασία "Υπουργείο Πολέμου" στέλνει ισχυρότερο μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας σε σύγκριση με την ονομασία "Υπουργείο Άμυνας", η οποία δίνει έμφαση μόνο στις αμυντικές δυνατότητες».

Σε μια προσπάθεια να «προβάλλει δύναμη και αποφασιστικότητα», η εντολή εξουσιοδοτεί τον υπουργό Άμυνας, το υπουργείο του και τους υφισταμένους του να χρησιμοποιούν τους νέους τίτλους ως δευτερεύοντες.

Το διάταγμα δίνει επίσης οδηγίες στον Χέγκσεθ να προτείνει και να συμπεριλάβει νομοθετικές και εκτελεστικές ενέργειες για την προώθηση της μόνιμης μετονομασίας του υπουργείου, καθώς ο Τραμπ επίσημα δεν μπορεί να αλλάξει την ονομασία χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και μετονομάστηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, η επαναφορά της παλιάς ονομασίας «θα σηματοδοτήσει στους αντιπάλους την ετοιμότητα της Αμερικής να κηρύξει πόλεμο για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της».

1 δισ. το κόστος της μετονομασίας

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το κόστος μιας μόνιμης αλλαγής της ονομασίας, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η αναμόρφωση εκατοντάδων υπηρεσιών, εμβλημάτων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στολών και άλλων στοιχείων θα κοστίσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Η μετονομασία του Πενταγώνου είναι το 200ό εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφει ο Αμερικανός πρόεδρος από την ανάληψη των καθηκόντων του και έρχεται αμέσως μετά την παρουσίαση από την Κίνα μιας σειράς νέων όπλων, drones και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού σε μια μεγαλειώδη παρέλαση που πολλοί ερμήνευσαν ως σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Με πληροφορίες από BBC

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Ο Τραμπ... βγάζει στη σέντρα τους «Πρόθυμους» για την Ουκρανία

Ο Τραμπ... βγάζει στη σέντρα τους «Πρόθυμους» για την Ουκρανία

Διεθνή
Τραμπ: Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω με τον Πούτιν - Έξαλλος με ερώτηση για τη Ρωσία

Τραμπ: Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω με τον Πούτιν - Έξαλλος με ερώτηση για τη Ρωσία

Διεθνή
Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ: «Λάθος» η χρήση νόμου του 1798 για απελάσεις

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ: «Λάθος» η χρήση νόμου του 1798 για απελάσεις

Διεθνή
Κρίση στην Καραϊβική: Αμερικανικό πλήγμα και 11 νεκροί «ναρκωτρομοκράτες» - «Θα αντισταθούμε» απαντά ο Μαδούρο

Κρίση στην Καραϊβική: Αμερικανικό πλήγμα και 11 νεκροί «ναρκωτρομοκράτες» - «Θα αντισταθούμε» απαντά ο Μαδούρο

Διεθνή

NETWORK

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

healthstat.gr
Επίσκεψη Σ. Παπασταύρου στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του δήμου Παύλου Μελά

Επίσκεψη Σ. Παπασταύρου στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του δήμου Παύλου Μελά

ienergeia.gr
Περπάτημα: 6 τρόποι που ενισχύουν την καρδιά και την μακροζωία

Περπάτημα: 6 τρόποι που ενισχύουν την καρδιά και την μακροζωία

healthstat.gr
Η Ρωσία διατεθειμένη να συζητήσει με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στη Ζαπορίζια

Η Ρωσία διατεθειμένη να συζητήσει με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στη Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Τραμπ: Μείωση 15% στους τελωνειακούς δασμούς των αυτοκινήτων που εισάγονται από την Ιαπωνία

Τραμπ: Μείωση 15% στους τελωνειακούς δασμούς των αυτοκινήτων που εισάγονται από την Ιαπωνία

ienergeia.gr
Ποια ώρα της ημέρας να καταναλώνετε υδατάνθρακες για απώλεια βάρους

Ποια ώρα της ημέρας να καταναλώνετε υδατάνθρακες για απώλεια βάρους

healthstat.gr
Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ienergeia.gr
Οι 10 τροφές που αυξάνουν το αίσθημα της πείνας

Οι 10 τροφές που αυξάνουν το αίσθημα της πείνας

healthstat.gr