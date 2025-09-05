«Θαύμα» στα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: 3χρονος ανασύρθηκε ζωντανός

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λισαβόνα το δυστύχημα με τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και άφησε περισσότερους από 20 τραυματίες.

Βυθισμένη στο σοκ παραμένει η Λισαβόνα, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτίριο – όμως ένα τρίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία συγκαταλέγεται στους τυχερούς επιζώντες.

Το παιδί ανασύρθηκε από το βαγόνι, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκε ο πατέρας του και τραυματίστηκε σοβαρά η μητέρα του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πολλοί τουρίστες - υπήκοοι της Πορτογαλίας, της Νότιας Κορέας, της Ελβετίας, του Καναδά, της Γερμανίας και της Ουκρανίας.

Η πολιτική ηγεσία της Πορτογαλίας παρέστη το βράδυ της Πέμπτης στην εκκλησία του Αγίου Δομίνικου για λειτουργία στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί συγκεντρώθηκαν και πολίτες που ζητούσαν ενδελεχή διερεύνηση του δυστυχήματος: «Πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν ότι είναι ασφαλείς εδώ», είπε μια γυναίκα, ενώ άλλοι συμφώνησαν κουνώντας το κεφάλι.

Μια κάτοικος είπε στο BBC πως «ακόμα επεξεργάζεται» το δυστύχημα, ενώ δύο τουρίστες από τη Σιγκαπούρη είπαν ότι είχαν προγραμματίσει να πάρουν το τελεφερίκ την Τετάρτη, αλλά άλλαξαν σχέδια την τελευταία στιγμή: «Είναι τρομακτικό… Ποιος ξέρει, μπορεί να ήμασταν κι εμείς εκεί», είπε ο ένας. «Αλλάζει την οπτική σου για τη ζωή. Δεν περιμένεις ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο».

«Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα»

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκεϊρέδο ήταν ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο σημείο το βράδυ της Τετάρτης.

Άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και έτρεξε στο σημείο: «Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί», είπε. «Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου. Έπειτα είδα ένα άλλο [πιο πάνω] που είχε ήδη συνθλιβεί. Άρχισα να ανεβαίνω τον λόφο για να βοηθήσω, αλλά όταν έφτασα το μόνο που άκουγα ήταν σιωπή».

Η Φιγκεϊρέδο είπε ότι εκείνη και άλλοι προσπάθησαν να σηκώσουν την οροφή του τελεφερίκ και αντίκρισαν νεκρούς μέσα. Είδε παιδιά να διασώζονται και προσπάθησε να βοηθήσει άτομα με κατάγματα και να ηρεμήσει όσους ήταν σε πανικό.

«Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ τρομοκρατημένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω».

Ένας άνδρας που βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου τη στιγμή της σύγκρουσης είπε στους δημοσιογράφους ότι νόμιζε πως θα πεθάνει: «Όσα χρόνια κι αν ζήσω ακόμη, δεν θα ξαναπάρω ποτέ το φουνικουλέρ», είπε.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων, αλλά ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει πως μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται δύο Καναδοί, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός. Σε προηγούμενη ενημέρωση είχε αναφέρει ότι πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες και ένας Ελβετός είχαν ταυτοποιηθεί.

Η γραμμή Γκλόρια θα ανοίξει ξανά στο μέλλον - Σε αναμονή για τα αποτελέσματα της έρευνας

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής της Carris, Πέδρο Γκονσάλο ντε Μπρίτο Αλέιξο Μπόγκας, είπε στους δημοσιογράφους ότι όλα τα φουνικουλέρ της Λισαβόνας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι.

Ανέφερε ότι η γραμμή Γκλόρια θα ανοίξει ξανά στο μέλλον με νέο βαγόνι. Είπε επίσης ότι η εταιρεία έχει αυξήσει τις δαπάνες για τη συντήρηση των φουνικουλέρ – τα οποία λειτουργούσαν χωρίς προβλήματα από το 2007 – αλλά πρόσθεσε ότι το κόστος συντήρησης έχει υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν το κίτρινο τελεφερίκ αναποδογυρισμένο στα λιθόστρωτα και καπνό να βγαίνει από το σημείο, ενώ άνθρωποι έτρεχαν μακριά. Αρκετοί επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα σωστικά συνεργεία.

Αρχικά οι αρχές είχαν ανακοινώσει 17 νεκρούς, αλλά αργότερα διόρθωσαν τον αριθμό σε 16, καθώς ένας θάνατος που καταγράφηκε σε νοσοκομείο μετρήθηκε δύο φορές.

Σημειώνεται πως τα φουνικουλέρ είναι σιδηροδρομικά συστήματα που επιτρέπουν τη μετακίνηση σε απότομες πλαγιές και στη Λισαβόνα αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς στις απότομες, λιθόστρωτες ανηφόρες.

Οι γραμμές της πόλης – Γκλόρια, Λάβρα, Μπίκα και Γκράσα – είναι και δημοφιλής τουριστική ατραξιόν, με τα κίτρινα βαγόνια να ανεβοκατεβαίνουν στους στενούς, ανηφορικούς δρόμους.

Η γραμμή Γκλόρια εγκαινιάστηκε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα. Διανύει περίπου 275 μέτρα από την πλατεία Ρεσταουραντόρες ως τα γραφικά σοκάκια του Bairro Alto, σε ένα ταξίδι τριών λεπτών.

Τα δύο βαγόνια της γραμμής Γκλόρια είναι δεμένα στα άκρα ενός συρματόσχοινου, το οποίο κινείται με ηλεκτρικούς κινητήρες. Καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του ανεβάζει το άλλο, μειώνοντας την ενέργεια που απαιτείται.

Το δεύτερο, άθικτο βαγόνι φαινόταν λίγα μόλις μέτρα από τα συντρίμμια, στο κάτω μέρος του λόφου.