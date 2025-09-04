Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στους 2.205 οι νεκροί, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν αναπτύξει ελικόπτερα και κομάντος για να βοηθήσουν τους επιζώντες του σεισμού στο Αφγανιστάν καθώς οι περιοχές που επλήγησαν βρίσκονται κυρίως σε απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία.

Εκατοντάδες πτώματα ανασύρθηκαν από σπίτια που κατέρρευσαν μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Αφγανιστάν την Κυριακή, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πάνω από 2.200, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε αρκετές επαρχίες, ισοπεδώνοντας χωριά και παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Η πλειονότητα των θυμάτων βρίσκεται στην Κουνάρ.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Χαμντούλα Φιτράτ, ο οποίος έκανε την τελευταία ενημέρωση για τον αριθμό των νεκρών, που ανέρχεται σε 2.205, δήλωσε ότι οι προσπάθειες διάσωσης και έρευνας συνεχίζονται. «Έχουν στηθεί σκηνές για τους ανθρώπους και συνεχίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών και προμηθειών έκτακτης ανάγκης».

Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν αναπτύξει ελικόπτερα και έχουν αποβιβάσει κομάντος από αέρος για να βοηθήσουν τους επιζώντες καθώς οι περιοχές που επλήγησαν βρίσκονται κυρίως σε απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία. Εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ανέφεραν ότι περπατούν για ώρες για να φτάσουν σε χωριά που έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις και καταρρεύσεις βράχων. Οι περικοπές χρηματοδότησης επίσης δυσχεραίνουν τις συνθήκες.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων δήλωσε ότι είχε λιγότερους από 450 υπαλλήλους στο Αφγανιστάν, ενώ είχε 1.100 το 2023, την ημερομηνία του τελευταίου μεγάλου σεισμού στη χώρα. Το συμβούλιο διαθέτει πλέον μόνο μία αποθήκη και καθόλου απόθεμα έκτακτης ανάγκης.

«Θα χρειαστεί να αγοράσουμε είδη μόλις λάβουμε τη χρηματοδότηση, αλλά αυτό θα διαρκέσει ενδεχομένως εβδομάδες και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τώρα», δήλωσε η Maisam Shafiey, σύμβουλος επικοινωνίας και υπεράσπισης του συμβουλίου στο Αφγανιστάν. «Έχουμε μόνο 100.000 δολάρια διαθέσιμα για την υποστήριξη αυτής της έκτακτης ανάγκης. Αυτό αφήνει ένα άμεσο χρηματοδοτικό κενό ύψους 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν χαρακτηρίσει την τελευταία καταστροφή κρίση μέσα στην κρίση.

Το Αφγανιστάν αντιμετώπιζε ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα την ξηρασία, μια αδύναμη οικονομία και την επιστροφή περίπου 2 εκατομμυρίων Αφγανών από γειτονικές χώρες.

Με πληροφορίες του AP