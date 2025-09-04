Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στους 2.205 οι νεκροί, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στους 2.205 οι νεκροί, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης Φωτογραφία: AP/Hedayat Shah
Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν αναπτύξει ελικόπτερα και κομάντος για να βοηθήσουν τους επιζώντες του σεισμού στο Αφγανιστάν καθώς οι περιοχές που επλήγησαν βρίσκονται κυρίως σε απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία.

Εκατοντάδες πτώματα ανασύρθηκαν από σπίτια που κατέρρευσαν μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Αφγανιστάν την Κυριακή, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πάνω από 2.200, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε αρκετές επαρχίες, ισοπεδώνοντας χωριά και παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Η πλειονότητα των θυμάτων βρίσκεται στην Κουνάρ.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Χαμντούλα Φιτράτ, ο οποίος έκανε την τελευταία ενημέρωση για τον αριθμό των νεκρών, που ανέρχεται σε 2.205, δήλωσε ότι οι προσπάθειες διάσωσης και έρευνας συνεχίζονται. «Έχουν στηθεί σκηνές για τους ανθρώπους και συνεχίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών και προμηθειών έκτακτης ανάγκης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, άνθρωποι κάτω από συντρίμμια - Με το σταγονόμετρο η διεθνής βοήθεια

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, άνθρωποι κάτω από συντρίμμια - Με το σταγονόμετρο η διεθνής βοήθεια

Διεθνή

Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν αναπτύξει ελικόπτερα και έχουν αποβιβάσει κομάντος από αέρος για να βοηθήσουν τους επιζώντες καθώς οι περιοχές που επλήγησαν βρίσκονται κυρίως σε απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία. Εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ανέφεραν ότι περπατούν για ώρες για να φτάσουν σε χωριά που έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις και καταρρεύσεις βράχων. Οι περικοπές χρηματοδότησης επίσης δυσχεραίνουν τις συνθήκες.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων δήλωσε ότι είχε λιγότερους από 450 υπαλλήλους στο Αφγανιστάν, ενώ είχε 1.100 το 2023, την ημερομηνία του τελευταίου μεγάλου σεισμού στη χώρα. Το συμβούλιο διαθέτει πλέον μόνο μία αποθήκη και καθόλου απόθεμα έκτακτης ανάγκης.

«Θα χρειαστεί να αγοράσουμε είδη μόλις λάβουμε τη χρηματοδότηση, αλλά αυτό θα διαρκέσει ενδεχομένως εβδομάδες και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τώρα», δήλωσε η Maisam Shafiey, σύμβουλος επικοινωνίας και υπεράσπισης του συμβουλίου στο Αφγανιστάν. «Έχουμε μόνο 100.000 δολάρια διαθέσιμα για την υποστήριξη αυτής της έκτακτης ανάγκης. Αυτό αφήνει ένα άμεσο χρηματοδοτικό κενό ύψους 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν χαρακτηρίσει την τελευταία καταστροφή κρίση μέσα στην κρίση.

Το Αφγανιστάν αντιμετώπιζε ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα την ξηρασία, μια αδύναμη οικονομία και την επιστροφή περίπου 2 εκατομμυρίων Αφγανών από γειτονικές χώρες.

Με πληροφορίες του AP

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία: 17 νεκροί μετά τον εκτροχιασμό ιστορικού τελεφερίκ, «έτρεχε εκτός ελέγχου»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία: 17 νεκροί μετά τον εκτροχιασμό ιστορικού τελεφερίκ, «έτρεχε εκτός ελέγχου»

Διεθνή
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, άνθρωποι κάτω από συντρίμμια - Με το σταγονόμετρο η διεθνής βοήθεια

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, άνθρωποι κάτω από συντρίμμια - Με το σταγονόμετρο η διεθνής βοήθεια

Διεθνή
Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Διεθνή
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 1.400 οι νεκροί - Κατέρρευσαν χιλιάδες σπίτια, άγνωστο πόσα πτώματα είναι κάτω από συντρίμμια

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 1.400 οι νεκροί - Κατέρρευσαν χιλιάδες σπίτια, άγνωστο πόσα πτώματα είναι κάτω από συντρίμμια

Διεθνή

NETWORK

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

healthstat.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Αρτηριακή πίεση: Δεν είναι μόνο το αλάτι που την ανεβάζει, αλλά και η ζάχαρη

Αρτηριακή πίεση: Δεν είναι μόνο το αλάτι που την ανεβάζει, αλλά και η ζάχαρη

healthstat.gr
Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr