H Σουηδία μειώνει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

H Σουηδία μειώνει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα Φωτογραφία: Matthias Schrader/ΑP
Η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Η κυβέρνηση της Σουηδίας σχεδιάζει να μειώσει στο μισό τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), στο 6%, στον προϋπολογισμό της για το 2026 ώστε να βοηθήσει τα νοικοκυριά και ευρύτερα την οικονομία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου. Η ανάπτυξη έχει βαλτώσει εν μέσω αβεβαιότητας που συνδέεται με τους τελωνειακούς δασμούς, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να διστάζουν να προβούν σε δαπάνες παρότι έχει προηγηθεί σειρά μειώσεων επιτοκίων.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Έμπα Μπους δήλωσε πως η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027.

«Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά που έχουν περάσει πιο δύσκολα», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο προϋπολογισμός του 2026, μιας εκλογικής χρονιάς, θα περιλαμβάνει 80 δισεκατομμύρια κορώνες μη χρηματοδοτούμενων μέτρων (δηλαδή δημοσίων δαπανών που δεν χρηματοδοτούνται από έσοδα) προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία. Η κυβέρνηση, η οποία προβλέπει αύξηση 0,9% του ΑΕΠ φέτος και αύξηση 3,0% το 2026, θα υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου.

