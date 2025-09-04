Συναγερμός στο Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς, πολλοί τραυματίες

Διώροφο λεωφορείο φέρεται να έπεσε σε πεζούς στο κεντρικό Λονδίνο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού λεωφορείο χτύπησε πεζούς σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 24, έπειτα από τη σύγκρουση στη Victoria Street, κοντά στον σταθμό Victoria, το πρωί της Πέμπτης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Στο σημείο βρίσκονται πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, ανάμεσά τους περιπολικά, ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα. Ο δρόμος παραμένει κλειστός, με όλα τα οχήματα να εκτρέπονται από την περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 47χρονος Emit Suker, 47 ετών, δήλωσε στο πρακτορείο PA πως το λεωφορείο ερχόταν από το Westminster: «Υπήρχαν περίπου 15-16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομακτικό».

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Άκουσα έναν τεράστιο θόρυβο – βγήκα έξω και υπήρχε μια γυναίκα στο έδαφος με πολύ κόσμο γύρω της. Πολλοί από το γυμναστήριο έτρεξαν έξω να τη βοηθήσουν».

{https://x.com/SkyNews/status/1963533483805982951}

«Σοκαριστικό περιστατικό»

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στις 8:20 το πρωί για τροχαίο ατύχημα.

Η Rosie Trew, επικεφαλής υπηρεσιών λεωφορείων της TfL, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν στο περιστατικό με το λεωφορείο στη Victoria Street.

»Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τον φορέα εκμετάλλευσης, Transport UK, ώστε να διερευνήσουμε επειγόντως το συμβάν. Ήταν αναμφίβολα ένα σοκαριστικό περιστατικό για όλους τους εμπλεκόμενους και έχουμε διαθέσιμη υποστήριξη για οποιονδήποτε έχει επηρεαστεί».