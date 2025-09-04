Games
Συναγερμός στο Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς, πολλοί τραυματίες

Διώροφο λεωφορείο φέρεται να έπεσε σε πεζούς στο κεντρικό Λονδίνο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού λεωφορείο χτύπησε πεζούς σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 24, έπειτα από τη σύγκρουση στη Victoria Street, κοντά στον σταθμό Victoria, το πρωί της Πέμπτης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Στο σημείο βρίσκονται πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, ανάμεσά τους περιπολικά, ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα. Ο δρόμος παραμένει κλειστός, με όλα τα οχήματα να εκτρέπονται από την περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 47χρονος Emit Suker, 47 ετών, δήλωσε στο πρακτορείο PA πως το λεωφορείο ερχόταν από το Westminster: «Υπήρχαν περίπου 15-16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομακτικό».

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Άκουσα έναν τεράστιο θόρυβο – βγήκα έξω και υπήρχε μια γυναίκα στο έδαφος με πολύ κόσμο γύρω της. Πολλοί από το γυμναστήριο έτρεξαν έξω να τη βοηθήσουν».

{https://x.com/SkyNews/status/1963533483805982951}

«Σοκαριστικό περιστατικό»

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στις 8:20 το πρωί για τροχαίο ατύχημα.

Η Rosie Trew, επικεφαλής υπηρεσιών λεωφορείων της TfL, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν στο περιστατικό με το λεωφορείο στη Victoria Street.

»Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τον φορέα εκμετάλλευσης, Transport UK, ώστε να διερευνήσουμε επειγόντως το συμβάν. Ήταν αναμφίβολα ένα σοκαριστικό περιστατικό για όλους τους εμπλεκόμενους και έχουμε διαθέσιμη υποστήριξη για οποιονδήποτε έχει επηρεαστεί».

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

