Η άγνωστη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν που τον συνόδευσε στο Πεκίνο: Είναι το φαβορί για την διαδοχή του

Ποια είναι η Τζου Ε, η διακριτική κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, που θεωρείται πιθανή διάδοχός του και τον συνοδεύει παντού.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σκιαγραφεί το πορτρέτο της Τζου Ε, της έφηβης κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν, για την οποία λίγα πράγματα είναι γνωστά, αλλά η οποία θα μπορούσε να γίνει η επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας.

Η Τζου Ε εθεάθη δημοσίως για πρώτη φορά το 2022, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε μια εκτόξευση πυραύλου, ωστόσο η υπαρξή της είχε γίνει γνωστή από τον πρώην σταρ του NBA μπασκετμπολίστα Ντένις Ρόντμαν.

Όπως είχε αποκαλύψει, ο Κιμ Γιονγκ Ουν του σύστησε τη γυναίκα του και ένα παιδί, λέγοντάς του «να η κόρη μου», στη διάρκεια της επίσκεψης που ο Ρόντμαν είχε πραγματοποιήσει το 2013 στην Πιονγκγιάνγκ.

kk_17e9f.JPG

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ουδέποτε αποκάλυψαν το όνομά της, όμως την έχουν χαρακτηρίσει «πολυαγαπημένο παιδί» και «αξιότιμη».

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν πως πρόκειται για την Τζου Ε, την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, της πρώτης σταρ του τραγουδιού και πρώτης κυρίας Ρι Σολ Τζου, με την οποία παντρεύτηκε το 2009.

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες ενηλίκων να υποκλίνονται βαθιά μπροστά της, ενώ στις πρόσφατες εμφανίσεις της, την βλέπει κανείς να περπατάει αγκαζέ με τον πατέρα της - μπροστά από τη θεία της, Κιμ Γιο Τζονγκ, και τη μητέρα της.

Η Τζου Ε τραβάει την προσοχή με το στυλ της: φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, ενώ μιμείται παράλληλα το «λουκ» του πατέρα της με δερμάτινα σακάκια.

Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στο εξωτερικό», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.Όμως ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, αλλά και σε μια δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας».

AP23068811967104_e3f11.jpg

Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει.

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948.

Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ, κυρίως με στόχο να προβληθεί η Τζου Ε.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια "είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου"», υποστηρίζει ο Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Στο παρελθόν, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο, «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο. «Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ' αυτή την πορεία», προσθέτει.

Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 το ενδεχόμενο η Τζου Ε να γίνει η επόμενη κληρονόμος του καθεστώτος. «Σύμφωνα με μια ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.

Ο Τσέονγκ Σέονγκ-τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ' αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν». «Είναι μια απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν το ζευγάρι» πατέρα-κόρης.

