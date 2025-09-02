Αυτό είναι το tweet του Μασκ για τον «θάνατο της Ελλάδας»

Η αναδημοσίευση του Μασκ ωστόσο, προέρχεται από τον λογαριασμό Visegrad 24, ο οποίος δημοσιεύει απόψεις και συχνά μη επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα γεγονότα.

Το δημογραφικό πρόβλημα φαίνεται πως απασχολεί ιδιαίτερα τον Ίλον Μασκ, που έκανε αναδημοσίευση ανάρτησης με φωτογραφία από σχολική ελληνική παρέλαση και λεζάντα «Ο θάνατος της Ελλάδας».

Η αναδημοσίευση του Μασκ ωστόσο, προέρχεται από τον λογαριασμό Visegrad 24, ο οποίος δημοσιεύει απόψεις και συχνά μη επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα γεγονότα.

Η ανάρτηση, γράφει «Περισσότερα από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης. Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το επίπεδο του 2,1. Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, 721 σχολεία θα κλείσουν επειδή δεν θα καταφέρουν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά».

{https://twitter.com/elonmusk/status/1962901849172029859}

Ο Ίλον Μασκ είναι πατέρας 11 παιδιών, (τον μικρό X Æ A-Xii μάλιστα τον έπαιρνε μαζί του στον Λευκό Οίκο πριν τα «σπάσει» με τον Ντόναλντ Τραμπ και απειληθεί με απέλαση) ίσως και γι' αυτό να τον απασχολεί το δημογραφικό τόσο πολύ. Αλλά δεν σταμάτησε στην Ελλάδα.

Συνέχισε με αναδημοσίευση, ξανά από τον ίδιο λογαριασμό όπου παρατίθεται σε γράφημα η αύξηση των Μουσουλμάνων μαθητών από το 2020 -2025 σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η λεζάντα σε αυτή την περίπτωση γράφει πως «τα δημογραφικά στοιχεία είναι το πεπρωμένο». Τα συμπεράσματα δικά σας.

{https://twitter.com/elonmusk/status/1962892837009359303}