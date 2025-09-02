Ο Τραμπ παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο όταν ανέπτυξε στρατεύματα στο Λος Άντζελες

Δικαστής προειδοποίησε ότι ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να «δημιουργήσει μια εθνική αστυνομική δύναμη με επικεφαλής τον ίδιο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε τον νόμο όταν ανέπτυξε στρατεύματα στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή.

Ο δικαστής Τσαρλς Μπρέιερ προειδοποίησε ότι ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να «δημιουργήσει μια εθνική αστυνομική δύναμη με επικεφαλής τον ίδιο».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής, σε μία απόφαση 52 σελίδων, κήρυξε παράνομη τη χρήση στρατευμάτων στο Λος Άντζελες από τον Ντόναλντ Τραμπ, απαγορεύοντας στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιεί μέλη της Εθνοφρουράς και πεζοναύτες για την εκτέλεση αστυνομικών καθηκόντων, όπως συλλήψεις και έλεγχο πλήθους.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Λος Άντζελες, ξεκινώντας από τις αρχές Ιουνίου, ως έναν τρόπο ενίσχυσης των προσπαθειών επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης εν μέσω διαμαρτυριών στην πόλη κατά της ατζέντας του για απελάσεις. Αν και ο Τραμπ έχει πλέον αποσύρει όλα τα στρατεύματα εκτός από 300 άτομα, εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Σικάγο ενώ έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον, υπό ξεχωριστή νομική εξουσία από αυτήν που χρησιμοποίησε στο Λος Άντζελες.

Ο Μπρέιερ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, διορισμένος από την Κλίντον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων του Τραμπ στο Λος Άντζελες - μια επιχείρηση υπό την επίβλεψη του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγσεθ - παραβίασε έναν μακροχρόνιο νόμο που αποσκοπούσε στην αποτροπή της εσωτερικής επιβολής του νόμου από τον στρατό: τον Νόμο Posse Comitatus. Η απόφασή του ήταν το συμπέρασμα μιας τετραήμερης δίκης τον περασμένο μήνα που περιελάμβανε μαρτυρίες από αξιωματούχους του Πενταγώνου, οι οποίοι επέβλεπαν την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Λος Άντζελες.

Ο Νόμος Posse Comitatus του 1878 απαγορεύει στον στρατό να επιβάλλει τους εσωτερικούς νόμους χωρίς ρητή άδεια από το Κογκρέσο. Αλλά ο ομοσπονδιακός δικαστής είπε ότι παρά τον περιορισμό αυτό, το Πεντάγωνο «χρησιμοποίησε συστηματικά ένοπλους στρατιώτες» για την εκτέλεση αστυνομικών καθηκόντων. Σημείωσε ακόμη ότι ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει παρόμοιες τακτικές και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Η απόφαση του δικαστή απαγορεύει στο Πεντάγωνο να «διατάζει, να εκπαιδεύει, να χρησιμοποιεί την Εθνοφρουρά που έχει αναπτυχθεί στην Καλιφόρνια και οποιαδήποτε στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα στην Καλιφόρνια» από το να «συμμετέχει σε συλλήψεις, προσαγωγές, έρευνες, κατασχέσεις, περιπολίες ασφαλείας, έλεγχο κυκλοφορίας, έλεγχο πλήθους, έλεγχο ταραχών, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ανακρίσεις ή να ενεργεί ως πληροφοριοδότης», χωρίς να αποδεικνύει ότι έχει άδεια από το Κογκρέσο.

Ο δικαστής έχει αναβάλει την εφαρμογή της απόφασής του μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου για να επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει έφεση.

Με πληροφορίες του Politico/CBS