Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Γαλλία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Άσαντ για δολοφονίες δημοσιογράφων

Γαλλία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Άσαντ για δολοφονίες δημοσιογράφων Φωτογραφία: AP/ΑΡΧΕΙΟΥ/Remy de la Mauviniere
«Η έκδοση συνολικά επτά ενταλμάτων σύλληψης είναι ένα αποφασιστικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για μια δίκη στη Γαλλία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ» αναφέρουν οι συνήγοροι.

Η Γαλλία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Μπασάρ άλ Άσαντ, τον εξόριστο πρόεδρο της Συρίας για δολοφονίες δημοσιογράφων, που διαπράχθηκαν το 2012.

Οι γαλλικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τον έκπτωτο Σύρο πρόεδρο και έξι άλλους κορυφαίους πρώην αξιωματούχους για τον βομβαρδισμό μιας πόλης που ελέγχονταν από τους αντάρτες το 2012 και κατά τον οποίο σκοτώθηκαν δύο δημοσιογράφοι, όπως ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο δικηγόρους.

Η 56χρονη Μαρί Κόλβιν, Αμερικανίδα που εργάζεται για τους Sunday Times, και ο Γάλλος φωτογράφος Ρεμί Οτσλίκ, 28 ετών, σκοτώθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2012 από την έκρηξη στην ανατολική πόλη Χομς, η οποία διερευνάται από τη γαλλική δικαιοσύνη ως πιθανό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Η έκδοση των επτά ενταλμάτων σύλληψης είναι ένα αποφασιστικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για μια δίκη στη Γαλλία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε η Κλεμάνς Μπεκτάρτ, δικηγόρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) με έδρα το Παρίσι, και οι γονείς του Ρεμί Οτσλίκ.

Η FIDH δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι είχαν μπει κρυφά στη Χομς για να «καταγράψουν τα εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ» και ήταν θύματα «στοχευμένης βομβιστικής επίθεσης».

«Η έρευνα κατέδειξε σαφώς ότι η επίθεση στο άτυπο κέντρο Τύπου ήταν μέρος της σαφούς πρόθεσης του συριακού καθεστώτος να στοχοποιήσει ξένους δημοσιογράφους προκειμένου να περιορίσει την κάλυψη των εγκλημάτων του από τα μέσα ενημέρωσης και να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την πόλη και τη χώρα», δήλωσε ο Μάζεν Ντάργουις, δικηγόρος και διευθυντής του Συριακού Κέντρου για τα ΜΜΕ και την Ελευθερία της Έκφρασης (SCM).

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Ελλάδα VS Γαλλία: Μια σύγκριση που δεν βγάζει νόημα

Ελλάδα VS Γαλλία: Μια σύγκριση που δεν βγάζει νόημα

Οικονομία
Η Γαλλία, ο Μακρόν και ο... εκλογικός νόμος στην Ελλάδα!

Η Γαλλία, ο Μακρόν και ο... εκλογικός νόμος στην Ελλάδα!

Παιχνίδια Εξουσίας
Ο Μακρόν ξεκαθαρίζει ότι δεν παραιτείται - «Βρείτε τα», λέει στα κόμματα

Ο Μακρόν ξεκαθαρίζει ότι δεν παραιτείται - «Βρείτε τα», λέει στα κόμματα

Διεθνή
Αποχώρηση «βόμβα» δημοσιογράφου από το ΣΚΑΙ

Αποχώρηση «βόμβα» δημοσιογράφου από το ΣΚΑΙ

Life

NETWORK

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Το καλύτερο τσάι για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο

Το καλύτερο τσάι για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Από την πρώτη έμμηνο ρύση μέχρι την εμμηνόπαυση: Οδηγός επιβίωσης για τις γυναίκες

Από την πρώτη έμμηνο ρύση μέχρι την εμμηνόπαυση: Οδηγός επιβίωσης για τις γυναίκες

healthstat.gr