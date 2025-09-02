Γαλλία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Άσαντ για δολοφονίες δημοσιογράφων

«Η έκδοση συνολικά επτά ενταλμάτων σύλληψης είναι ένα αποφασιστικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για μια δίκη στη Γαλλία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ» αναφέρουν οι συνήγοροι.

Η Γαλλία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Μπασάρ άλ Άσαντ, τον εξόριστο πρόεδρο της Συρίας για δολοφονίες δημοσιογράφων, που διαπράχθηκαν το 2012.

Οι γαλλικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τον έκπτωτο Σύρο πρόεδρο και έξι άλλους κορυφαίους πρώην αξιωματούχους για τον βομβαρδισμό μιας πόλης που ελέγχονταν από τους αντάρτες το 2012 και κατά τον οποίο σκοτώθηκαν δύο δημοσιογράφοι, όπως ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο δικηγόρους.

Η 56χρονη Μαρί Κόλβιν, Αμερικανίδα που εργάζεται για τους Sunday Times, και ο Γάλλος φωτογράφος Ρεμί Οτσλίκ, 28 ετών, σκοτώθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2012 από την έκρηξη στην ανατολική πόλη Χομς, η οποία διερευνάται από τη γαλλική δικαιοσύνη ως πιθανό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Η έκδοση των επτά ενταλμάτων σύλληψης είναι ένα αποφασιστικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για μια δίκη στη Γαλλία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε η Κλεμάνς Μπεκτάρτ, δικηγόρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) με έδρα το Παρίσι, και οι γονείς του Ρεμί Οτσλίκ.

Η FIDH δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι είχαν μπει κρυφά στη Χομς για να «καταγράψουν τα εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ» και ήταν θύματα «στοχευμένης βομβιστικής επίθεσης».

«Η έρευνα κατέδειξε σαφώς ότι η επίθεση στο άτυπο κέντρο Τύπου ήταν μέρος της σαφούς πρόθεσης του συριακού καθεστώτος να στοχοποιήσει ξένους δημοσιογράφους προκειμένου να περιορίσει την κάλυψη των εγκλημάτων του από τα μέσα ενημέρωσης και να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την πόλη και τη χώρα», δήλωσε ο Μάζεν Ντάργουις, δικηγόρος και διευθυντής του Συριακού Κέντρου για τα ΜΜΕ και την Ελευθερία της Έκφρασης (SCM).