Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Νέος σεισμός σημειώθηκε στο Αφγανιστάν την ώρα που οι νεκροί από τον σεισμό της περασμένης Κυριακής έχουν ξεπεράσει τους 1.400.

Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Ο σεισμός σημειώθηκε 34 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Τζαλαλαμπάντ, στις 15:29 (ώρα Ελλάδας) και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. ενώ έγινε αισθητός στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Πακιστάν υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στα 5,4 Ρίχτερ και εντόπισε το επίκεντρό του στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται κοντά σε εκείνο του θανατηφόρου σεισμού της Κυριακής των 6 Ρίχτερ, που έχει στοιχίσει τη ζωή ήδη σε 1.411 άτομα. Πάνω από 3.000 είναι οι τραυματίες ενώ άγνωστο παραμένει πόσοι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια σπιτιών.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 34 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με την USGS.

Οι αρχές δήλωσαν ότι αναμένουν ότι τα θύματα θα αυξηθούν μόλις οι ομάδες διάσωσης φτάσουν σε πιο απομονωμένες περιοχές, πολλές από τις οποίες παρέμειναν απρόσιτες για περισσότερες από 24 ώρες μετά τον σεισμό της Κυριακής.

Ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Καμπούλ, έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα τις καταστροφές που προκλήθηκαν. «Την χρειαζόμαστε γιατί εδώ πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα σπίτια τους», είπε μεταξύ άλλων.

{https://twitter.com/SmritiSharma_/status/1962869713559773491}