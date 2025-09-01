Ισπανία: Το σχέδιο 10 σημείων του Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε ως κοινωνία ενάντια στην κλιματική κρίση, η οποία είναι ένας κοινός εχθρός που βρίσκεται πέρα ​​από τις ιδεολογίες» δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο 10 σημείων για την προετοιμασία της χώρας για την κλιματική κρίση στον απόηχο των φωτιών που έπληξαν στην Ισπανία τους περασμένους μήνες.

Προειδοποίησε ότι «αν δεν θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας μια Ισπανία που είναι γκρίζα από τις φωτιές και τις φλόγες, ή μια Ισπανία που είναι καφέ από τις πλημμύρες, τότε χρειαζόμαστε μια Ισπανία που είναι πιο πράσινη».

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι φωτιές του Αυγούστου που τροφοδοτήθηκαν από τον καύσωνα, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς, έκαψαν μια περιοχή έξι φορές μεγαλύτερη από την Ίμπιζα και χρειάστηκαν «τη μεγαλύτερη ανθρώπινη και τεχνική ανάπτυξη» που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην Ισπανία. Έδειξαν, όπως είπε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η αναμονή θα είναι πιο επικίνδυνη και δαπανηρή και επέκρινε όσους αρνούνται την πραγματικότητα της υπερθέρμανσης στην Ισπανία. Τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως είπε, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει περισσότερους από 20.000 θανάτους και έχει κοστίσει στο δημόσιο ταμείο 32 δισ. ευρώ σε υλικές ζημιές.

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε ως κοινωνία ενάντια στην κλιματική κρίση, η οποία είναι ένας κοινός εχθρός που βρίσκεται πέρα ​​από τις ιδεολογίες», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει. Και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε όλα όσα αντιπροσωπεύει όσον αφορά στην ανασφάλεια και στους κινδύνους που θέτει για τη ζωή μας. Η άρνηση της κλιματικής κρίσης, που προέρχεται από ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας και η οποία εντείνεται ως αποτέλεσμα των ψεμάτων που διαδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα από ορισμένα μέλη της πολιτικής ζωής, είναι τόσο ακατανόητη όσο και ανησυχητική».

Το πλάνο 10 σημείων του Σάντεθ

Ο Σάντσεθ πρότεινε μια σειρά πρωτοβουλιών, ανάμεσά τους μια κρατική υπηρεσία πολιτική προστασία για τον συντονισμό των αντιδράσεων σε κρίσεις, ένα δίκτυο κλιματικών καταφυγίων σε όλη τη χώρα και μια επανεξέταση της διαχείρισης των δασών και της χρήσης γης. Μόνο ενεργώντας τώρα, είπε, θα μπορούσε η χώρα να ελπίζει ότι θα αποτρέψει παρόμοιες καταστροφές ή θα μειώσει τις επιπτώσεις τους.

Άλλα μέτρα στο «κρατικό σύμφωνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης» της κυβέρνησης περιλαμβάνουν κεφάλαια για την προετοιμασία και την ανοικοδόμηση μετά από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, βελτιώσεις στην ικανότητα πυρόσβεσης, ένα σχέδιο για την αύξηση της ανθεκτικότητας στο νερό ενόψει των πλημμυρών και των ξηρασιών και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ερήμωσης των αγροτικών περιοχών και, ως εκ τούτου, για να διατηρηθεί η γη απαλλαγμένη από εύφλεκτα υλικά.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η γεωργία θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας τα οφέλη της γεωργίας, της προσεκτικής βόσκησης και της αποτελεσματικής άρδευσης. Τα δύο τελευταία μέτρα είναι η προώθηση μιας «κοινοτικής κουλτούρας πρόληψης και αντίδρασης» και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Το σχέδιο θα εγκριθεί στο υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

«Η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να αποφύγουμε αυτήν την τραγωδία και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε όπως συμβούλεψε κάποτε ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν είπε ότι η στιγμή για να φτιάξετε τη στέγη σας είναι όταν λάμπει ο ήλιος και όχι όταν βρέχει», δήλωσε ο Σάντσεθ.

«Νομίζω ότι είχε δίκιο, επειδή αυτές οι πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 300.000 εκτάρια στη χώρα μας δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Σβήνουν τον χειμώνα και το φθινόπωρο. Σβήνουν δουλεύοντας όλο το χρόνο».

Με πληροφορίες του Guardian