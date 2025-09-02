Γιατί απαγορεύονται τα πλαστικά ψαράκια σόγιας

Η Νότια Αυστραλία έγινε η πρώτη περιοχή στον κόσμο που απαγορεύει τα μικρά πλαστικά μπουκαλάκια σε σχήμα ψαριού με σάλτσα σόγιας, στο πλαίσιο της μάχης κατά της ρύπανσης και των μικροπλαστικών.

Η απαγόρευση αυτή τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα στην πολιτεία αυτή της Αυστραλίας στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση της ρύπανσης, τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία της θαλάσσιας ζωής, ανέφερε η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Κάθε δοχείο σχήματος ψαριού χρησιμοποιείται μόνον για δευτερόλεπτα αλλά παραμένει στο περιβάλλον για χρόνια, προκαλώντας βλάβη και συμβάλλοντας στη ρύπανση από μικροπλαστικά», τόνισε στην ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται πως στην συγκεκριμένη πολιτεία απαγορεύτηκαν τα προγεμισμένα δοχεία των 30 χιλιοστόλιτρων (ml) με καπάκι ή πώμα, τα οποία βλέπει κανείς συνήθως στα εστιατόρια που πωλούν σούσι σε πακέτο. Η απαγόρευση δεν αφορά τα πλαστικά σακουλάκια και τα πλαστικά μπουκάλια με χύμα σάλτσα σόγιας.

«Λόγω του μικρού μεγέθους που έχουν, τα δοχεία για σάλτσα σόγιας σε σχήμα ψαριού πέφτουν εύκολα κάτω, παρασύρονται από τον αέρα, ή καταλήγουν στις αποχετεύσεις και έτσι γίνονται συχνά συστατικό των σκουπιδιών στις παραλίες και στους δρόμους», ανακοίνωσε τη Δευτέρα η υπουργός Περιβάλλοντος της πολιτείας της Νότιας Αυστραλίας Σούζαν Κλόουζ.

Τα μικρά αυτά μπουκαλάκια, τα οποία επινοήθηκαν στην Ιαπωνία το 1954, ήταν στην αρχή γυάλινα ή κεραμικά, προτού η μαζική παραγωγή πλαστικών εκδοχών τους αποτελέσει παγκόσμια τάση. Το μικρό μέγεθος που έχουν καθιστά δύσκολη την επαρκή ανακύκλωσή τους.

Όσον αφορά την ανακύκλωση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται από τους δρόμους, τα εν λόγω πλαστικά μπουκαλάκια σε σχήμα ψαριού «είναι πολύ μικρά για να συλλεγούν από τα μηχανήματα και συχνά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής (απορριμμάτων) ή διαφεύγουν στο περιβάλλον», σημείωσε η υπουργός Περιβάλλοντος της Νότιας Αυστραλίας.

Η νέα αυτή νομοθεσία της αυστραλιανής πολιτείας στηρίχθηκε σε προηγούμενες απαγορεύσεις πλαστικών μιας χρήσης, όπως οι σακούλες των σουπερμάρκετ, τα πλαστικά καλαμάκια, οι μπατονέτες κι άλλα που καταργήθηκαν σταδιακά στη διάρκεια ετών.

Η Νότια Αυστραλία είναι η πρώτη πολιτεία που απαγορεύει τα πλαστικά μικρά δοχεία σε σχήμα ψαριού με σάλτσα σόγιας, ενώ η Νέα Νότια Ουαλία και η Τασμανία εξετάζουν παρόμοια μέτρα, σύμφωνα με το αυστραλιανό δίκτυο 9News.