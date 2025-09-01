Games
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

AP/David Goldman AP/David Goldman
Οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά ταξιδιωτικά έγγραφα, ανέφερε χθες Κυριακή η εφημερίδα New York Times.

Οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα, για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας.

Εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εξηγείται στο δημοσίευμα.

Πριν από δυο εβδομάδες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως αναστέλλει την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας καθώς κάνει «πλήρη και διεξοδική» επανεξέταση των αιτήσεων, απόφαση που καταδικάστηκε από οργανώσεις που υπερασπίζονται τους Παλαιστίνιους ή ευρύτερα την παλαιστινιακή υπόθεση.

