Έντονη ανησυχία για τις αλλαγές στα εμβόλια ηπατίτιδας στα νεογέννητα - Τι λέει ο υπεύθυνος εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Όλα όσα αποκάλυψε ο Έλληνας, Δημήτρης Δασκαλάκης, μετά την παραίτησή του.

Πρώην διευθυντές των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, εξέφρασαν σήμερα την ανησυχία τους για την «καταστροφή» της πολιτικής δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα στο θέμα των εμβολιασμών από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το abcnews, οι επιστήμονες του CDC κατηγορούν την αμερικανική κυβέρνηση για πολιτικοποίηση και «ιδεολογικοποίηση» της επιστήμης.

«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε την επιστήμη με τρόπο απαλλαγμένο από ιδεολογία, ότι το τείχος προστασίας μεταξύ επιστήμης και ιδεολογίας έχει καταρρεύσει εντελώς. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιστημονικός ηγέτης στο CDC σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη διπλωματία και σύνδεση με το HHS για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πραγματικά μια καλή δημόσια υγεία», είπε ο Δ. Δασκαλάκης εξηγώντας τους λόγους της παραίτησής του.

Ο Δασκαλάκης ανέφερε επίσης ότι φοβάται ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ θα αλλάξει τις συστάσεις του για τα εμβόλια της υπατίτιδας Β για τα νεογέννητα μωρά.

{https://x.com/TheChiefNerd/status/1962183809819926559}

«Από την οπτική μου ως γιατρός που έχει δώσει τον Ιπποκράτειο Όρκο, βλέπω μόνο κακό να έρχεται. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά με βάση αυτά που βλέπω, με βάση αυτά που έχω ακούσει με τα νέα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Εμβολιασμού, κινούνται πραγματικά προς μια ιδεολογική κατεύθυνση όπου θέλουν να δουν την κατάργηση του εμβολιασμού», δήλωσε ο Δασκαλάκης.

«Θέλουν να καταργήσουν τον εμβολιασμό mRNA. Έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο για τον COVID. Αλλά φοβάμαι ότι θα αλλάξουν τις συστάσεις για τα εμβόλια της ηπατίτιδας Β για τα νεογέννητα μωρά. Το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου», είπε ο Δασκαλάκης.

«Φοβάμαι τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα»

Ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του CDC, Δρ Richard Besser, είπε ότι είναι πολύ ανήσυχος εν μέσω της μεγάλης αναταραχής στο CDC.

«Η διαφορά θα είναι τεράστια. Το CDC είναι ένα απολύτως κρίσιμο κομμάτι της προστασίας των Αμερικανών από οποιαδήποτε απειλή για τη δημόσια υγεία. Τώρα, με την απομάκρυνση του διευθυντή και την αποχώρηση των ανώτερων στελεχών, φοβάμαι πολύ για το τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, είτε πρόκειται για ένα τεράστιο σεισμό, έναν νέο μολυσματικό παράγοντα ή, δυστυχώς, την επόμενη πανδημία», δήλωσε ο Besser.

«Όταν σκέφτομαι τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, σκέφτομαι τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Σκέφτομαι τους νέους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και θέλουν να ξέρουν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή, και ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά προστατεύονται από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό είναι να εμβολιαστούν τα ίδια. Αλλά κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Και έτσι βασίζεσαι στο ότι τα άλλα παιδιά στην τάξη έχουν εμβολιαστεί. Νομίζω ότι με αυτόν τον υπουργό, βαδίζουμε προς μια κατάσταση όπου η επιλογή θα είναι σε μεγάλο βαθμό των γονέων, και αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τα άτομα για τα οποία το εμβόλιο δεν ήταν αποτελεσματικό και τα παιδιά που μπορεί να έχουν ιατρικές παθήσεις που δεν τους επιτρέπουν να εμβολιαστούν. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα πίσω για τη δημόσια υγεία», κατέληξε ο Besser.