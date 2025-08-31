Σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ - Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Ως απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στη Γαλλία και σε άλλες χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με τρεις ισραηλινούς αξιωματούχους, ενώ η ιδέα, όπως λέγεται, θα συζητηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με το reuters, η επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη - de facto προσάρτηση εδαφών που καταλήφθηκαν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967 - ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου αργά την Κυριακή, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο της Γάζας, σύμφωνα με μέλος του στενού κύκλου υπουργών.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο και πότε, αν θα εφαρμοστεί μόνο στους ισραηλινούς οικισμούς ή σε μερικούς από αυτούς, ή σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη, και αν θα ακολουθήσουν τις συζητήσεις συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πιθανότατα θα συνεπάγονται μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα προκαλέσει πιθανώς ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστινίους.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν ο Σαάρ είχε συζητήσει την κίνηση αυτή με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως διαψεύδει τα δημοσιεύματα τονίζοντας: «Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτονικών χωρών. Στόχος μας είναι η ειρήνη και η ασφάλεια.»

Μια παλαιότερη δέσμευση του Νετανιάχου για την προσάρτηση των εβραϊκών οικισμών και της Κοιλάδας του Ιορδάνη ακυρώθηκε το 2020 υπέρ της ομαλοποίησης των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ, που μεσολάβησε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψουν στον Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση των ηγετών του κόσμου στα Ηνωμένα Έθνη, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Δεσμεύσεις για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Το Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα, είναι εξοργισμένο από τις υποσχέσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος σε μια σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών το 2024 δήλωσε ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, από το Ισραήλ και οι οικισμοί του εκεί είναι παράνομοι και πρέπει να αποσυρθούν το συντομότερο δυνατό.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τα εδάφη δεν είναι κατεχόμενα από νομική άποψη, επειδή βρίσκονται σε αμφισβητούμενες περιοχές, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας τα θεωρούν κατεχόμενα εδάφη.

Η προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των Υψιπέδων του Γκολάν πριν από δεκαετίες δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς.

Τα μέλη της κυβερνητικής συμμαχίας του Νετανιάχου ζητούν εδώ και χρόνια από το Ισραήλ να προσαρτήσει επίσημα τμήματα της Δυτικής Όχθης, εδάφη με τα οποία το Ισραήλ έχει βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς.