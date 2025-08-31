Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ - Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ - Διαψεύδει ο Νετανιάχου Φωτογραφία: AP/Nasser Nasser
Ως απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στη Γαλλία και σε άλλες χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με τρεις ισραηλινούς αξιωματούχους, ενώ η ιδέα, όπως λέγεται, θα συζητηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με το reuters, η επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη - de facto προσάρτηση εδαφών που καταλήφθηκαν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967 - ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου αργά την Κυριακή, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο της Γάζας, σύμφωνα με μέλος του στενού κύκλου υπουργών.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο και πότε, αν θα εφαρμοστεί μόνο στους ισραηλινούς οικισμούς ή σε μερικούς από αυτούς, ή σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη, και αν θα ακολουθήσουν τις συζητήσεις συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πιθανότατα θα συνεπάγονται μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα προκαλέσει πιθανώς ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστινίους.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν ο Σαάρ είχε συζητήσει την κίνηση αυτή με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως διαψεύδει τα δημοσιεύματα τονίζοντας: «Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτονικών χωρών. Στόχος μας είναι η ειρήνη και η ασφάλεια.»

Μια παλαιότερη δέσμευση του Νετανιάχου για την προσάρτηση των εβραϊκών οικισμών και της Κοιλάδας του Ιορδάνη ακυρώθηκε το 2020 υπέρ της ομαλοποίησης των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ, που μεσολάβησε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψουν στον Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση των ηγετών του κόσμου στα Ηνωμένα Έθνη, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Δεσμεύσεις για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Το Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα, είναι εξοργισμένο από τις υποσχέσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος σε μια σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών το 2024 δήλωσε ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, από το Ισραήλ και οι οικισμοί του εκεί είναι παράνομοι και πρέπει να αποσυρθούν το συντομότερο δυνατό.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τα εδάφη δεν είναι κατεχόμενα από νομική άποψη, επειδή βρίσκονται σε αμφισβητούμενες περιοχές, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας τα θεωρούν κατεχόμενα εδάφη.

Η προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των Υψιπέδων του Γκολάν πριν από δεκαετίες δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς.

Τα μέλη της κυβερνητικής συμμαχίας του Νετανιάχου ζητούν εδώ και χρόνια από το Ισραήλ να προσαρτήσει επίσημα τμήματα της Δυτικής Όχθης, εδάφη με τα οποία το Ισραήλ έχει βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως «εξοντώθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως «εξοντώθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

Διεθνή
Χούθι: Απειλούν το Ισραήλ με νέες επιθέσεις - Έφοδος σε γραφεία του ΟΗΕ

Χούθι: Απειλούν το Ισραήλ με νέες επιθέσεις - Έφοδος σε γραφεία του ΟΗΕ

Διεθνή
Μοχάμεντ Σινουάρ: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατό του τρεις μήνες μετά

Μοχάμεντ Σινουάρ: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατό του τρεις μήνες μετά

Διεθνή
Το Ισραήλ εντείνει την πολιορκία στη Γάζα: «Κάνουν τη γη να τρέμει, άνθρωποι ουρλιάζουν»

Το Ισραήλ εντείνει την πολιορκία στη Γάζα: «Κάνουν τη γη να τρέμει, άνθρωποι ουρλιάζουν»

Διεθνή

NETWORK

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr