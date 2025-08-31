Axios: Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη σαμποτάρει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο του Τραμπ με τον Πούτιν, υπάρχει ελάχιστη σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν παρασκηνιακά να υποσκάψουν την πρόοδο που σημειώθηκε από τη σύνοδο στην Αλάσκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει μια λίστα με κυρώσεις που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και δευτερογενείς δασμούς από την ΕΕ προς την Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με εκείνους που ήδη έχουν επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο του Τραμπ με τον Πούτιν, υπάρχει ελάχιστη σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Σύμβουλοι του Τραμπ, απογοητευμένοι από την κατάσταση, υποστηρίζουν ότι η ευθύνη βαραίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους και όχι τον Τραμπ ή ακόμη και τον Πούτιν.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κατηγορούν επίσης Ευρωπαίους ηγέτες ότι πιέζουν την Ουκρανία να κρατήσει αδιάλλακτη στάση απαιτώντας μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να υπονομεύουν παρασκηνιακά με παράλογες προσδοκίες, περιμένοντας ταυτόχρονα από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα είναι δική της επιλογή. Αλλά θα πρόκειται για μια μάταιη προσπάθεια που θα μετατρέπει τη νίκη σε ήττα».

Οι Ευρωπαίοι φέρονται να πιέζουν τον Ζελένσκι να «κρατήσει» μέχρι να πετύχει μια «καλύτερη συμφωνία», μια μαξιμαλιστική τακτική που, σύμφωνα με το επιτελείο Τραμπ, έχει επιδεινώσει τον πόλεμο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι εμφανίζονται σε πιο εποικοδομητική «γραμμή». Ωστόσο, παραπονιούνται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να επωμιστούν πλήρως το κόστος του πολέμου, χωρίς οι ίδιες να αναλαμβάνουν ανάλογο ρίσκο.

«Η επίτευξη συμφωνίας είναι εφικτή», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος. «Όμως ορισμένοι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να λειτουργούν σε έναν κόσμο παραμυθιού, αγνοώντας το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό». Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί έχουν απορρίψει οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, εκτός εάν οι Ρώσοι έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες μέχρι να αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία το ένα ή και τα δύο μέρη. «Θα καθίσουμε και θα παρακολουθήσουμε. Ας το παλέψουν για λίγο και θα δούμε τι θα συμβεί», είπε ο αξιωματούχος.

Πηγή: Axios