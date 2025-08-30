Ερυθρός Σταυρός: Αδύνατη η μαζική και ασφαλής εκκένωση της πόλης της Γάζας

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από το κεντρικό και δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Το Ισραήλ πρόκειται να σταματήσει τις αεροπορικές ρίψεις πάνω από τη Γάζα και να μειώσει την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια πριν από μια μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ τα ισραηλινά σχέδια για μαζική εκκένωση είναι «αδύνατα».

Όπως αναφέρει το CNN, το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει πλήρως τη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, παρά τις προειδοποιήσεις ότι η εκστρατεία θα έχει καταστροφικές και αβάσταχτες συνέπειες για τους Παλαιστινίους στην πολιορκημένη περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει έντονους βομβαρδισμούς και επίγειες επιθέσεις στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και παλαιστινιακές αρχές, παραλύοντας ζωτικές υπηρεσίες και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στριμωγμένους σε μια περιοχή που συρρικνώνεται συνεχώς.

Το Σάββατο, ισραηλινή επίθεση στην οδό Αλ-Νασρ, στη δυτική πόλη της Γάζας, σκότωσε τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους του τομέα της υγείας.

Πλάνα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου από την αυλή του νοσοκομείου έδειχναν μια σειρά από νεκρά παιδιά τυλιγμένα σε κουβέρτες με λουλούδια. Τα μέλη των οικογενειών θρηνούσαν τα μικρά, άψυχα σώματά τους, μεταξύ των οποίων και ένα νήπιο που φορούσε ένα γκρι φορμάκι με σχέδιο δεινόσαυρο.

«Δεν ξέρω τι συνέβη», είπε ένας άνδρας στο CNN. «Αυτά τα παιδιά είναι αγαπημένα του Θεού. Ποια ήταν η αμαρτία τους;»

Την Παρασκευή, ο στρατός κήρυξε την πόλη της Γάζα «επικίνδυνη ζώνη μάχης» πριν από την προγραμματισμένη επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα στοχεύσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί ένα από τα «υπόλοιπα οχυρά» της Χαμάς.

Αυτή την εβδομάδα, ισραηλινά drones πέταξαν πάνω από διάφορες περιοχές μέσα και γύρω από την πόλη για να ρίξουν φυλλάδια, σύμφωνα με κατοίκους της πόλης της Γάζα, ζητώντας από τον κόσμο να εκκενώσει το νότιο τμήμα της Γάζα, που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζα στα δύο.

Ωστόσο, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) καταδίκασε την κίνηση αυτή.

«Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή υπό τις τρέχουσες συνθήκες», δήλωσε η πρόεδρος της ICRC, προειδοποιώντας ότι οι πεινασμένοι, ανάπηροι και τραυματίες Παλαιστίνιοι δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν.

«Μια τέτοια εκκένωση θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού που καμία περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να απορροφήσει, δεδομένης της εκτεταμένης καταστροφής των πολιτικών υποδομών και της ακραίας έλλειψης τροφίμων, νερού, καταλυμάτων και ιατρικής περίθαλψης», πρόσθεσε η Spoljaric.

Οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας «τρομοκρατούνται 24 ώρες το 24ωρο»

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μόνο στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, δήλωσε το Σάββατο εκπρόσωπος του δήμου, προειδοποιώντας ότι οι συνθήκες είναι ήδη «απαράδεκτες».

«Αναμένουμε απότομη αύξηση του αριθμού των θυμάτων αν η κατοχή επεκτείνει τη στρατιωτική της επιχείρηση», δήλωσε ο Asem Alnabih. «Αντιμετωπίζουμε πλήρη κατάρρευση των υπηρεσιών, καθώς η κατοχή συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο καυσίμων και των μηχανημάτων που χρειαζόμαστε».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας – οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωματική εξάντληση, πείνα, υποσιτισμό και κόπωση – βρίσκονται επίσης υπό τη συνεχή απειλή των βομβαρδισμών, γεγονός που αποδυναμώνει την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις ζωής ή θανάτου.

«Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον θάνατο. Ωστόσο, τώρα αντιμετωπίζουν και την απειλή μιας εισβολής», δήλωσε στο CNN ο Sam Rose, αναπληρωτής διευθυντής υποθέσεων της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στη Γάζα. «Τρομοκρατούνται 24 ώρες το 24ωρο».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σχέδια για τη διακοπή των 10ωρων «τακτικών παύσεων» στις εχθροπραξίες, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα, μετά από αυστηρούς περιορισμούς στην παροχή βοήθειας, πολιορκία και βομβαρδισμούς που προκάλεσαν θανατηφόρο πείνα στην περιοχή.

Περαιτέρω περιορισμοί στην παροχή βοήθειας πιθανότατα θα επιδεινώσουν την κατάσταση των Παλαιστινίων.

Σχεδόν 700 ημέρες πολέμου έχουν προκαλέσει «ανθρώπινη» πείνα σε τμήματα της Γάζας, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσης Ασφάλειας Τροφίμων και Διατροφής (IPC) που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Μια νεαρή γυναίκα που εκτοπίστηκε με την οικογένειά της στο Tal al-Hawa, στη δυτική πόλη της Γάζας – συμπεριλαμβανομένων έξι αδελφών ηλικίας από 3 έως 18 ετών – δήλωσε στο CNN ότι έχει χάσει 16 κιλά από την έναρξη των εχθροπραξιών.

«Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αυτή τη γενοκτονία και την πείνα και δεν κάνει τίποτα», δήλωσε η Ραγκάντ Εζάτ Χαμούδα, μια παλαιστίνια φοιτήτρια.

«Είμαστε ανθρώπινα όντα. Τα παιδιά μας πεθαίνουν από την πείνα μπροστά στις κάμερες», πρόσθεσε η Χαμούδα. «Η σιωπή σας μας σκοτώνει. Χρειαζόμαστε δράση, όχι μόνο λόγια».

Τις τελευταίες 24 ώρες, άλλα 10 άτομα πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό στη Γάζα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε τουλάχιστον 332 Παλαιστίνιους από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας το Σάββατο. Από τους νεκρούς, 124 ήταν παιδιά, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν σκοτώσει 63.371 Παλαιστίνιους και τραυματίσει άλλους 159.835 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.