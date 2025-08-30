Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές Φωτογραφία: AP
Η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει τον έλεγχο 149 χωριών.

Δυνάμεις της Ρωσίας έχουν εξαπολύσει ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος σχεδόν όλης της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία και διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία», όπως δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ σε ένα μήνυμα προς τους υπαρχηγούς του που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αναφέρει: «Η κοινή ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της γραμμής του μετώπου. Αυτήν τη στιγμή, η στρατηγική πρωτοβουλία έγκειται ολοκληρωτικά στις ρωσικές δυνάμεις».

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών πόλεων πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει μια επίθεση στο ανατολικό τμήμα, επιχειρώντας να καταλάβει περισσότερα εδάφη στον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.Ρωσικές επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κίεβου, σκότωσαν την Πέμπτη τουλάχιστον 25 ανθρώπους και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια σύνοδο στην Αλάσκα, μια συνάντηση που η Ουάσιγκτον ήλπιζε ότι θα δώσει ώθηση στις προσπάθειές του να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Γκεράσιμοφ είπε πως η Ρωσία διεξήγαγε 76 στοχευμένες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στρατιωτικο-βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυτήν την άνοιξη και το καλοκαίρι, εστιάζοντας στην καταστροφή τοποθεσιών όπου πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη παράγονται.Ο ίδιος υποστήριξε πως η Μόσχα έχει αυτήν τη στιγμή τον έλεγχο του 99,7% της ανατολικής περιφέρειας του Λουχάνσκ, του 79% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, του 74% της περιφέρειας της Ζαπορίζια και το 76% της περιφέρειας της Χερσώνας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τον Μάρτιο η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει τον έλεγχο 149 χωριών.

Ρωσικές δυνάμεις αυτόν τον μήνα άρχισαν να πιέζουν προς τη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Ο Γκεράσιμοφ είπε πως επτά χωριά στην περιοχή αυτή τελούν τώρα υπό ρωσικό έλεγχο.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει την κατάσταση στο μέτωπο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

«Νέα σφοδρά πλήγματα» στην Ουκρανία: Έκκληση Ζελένσκι για «πραγματικά βήματα» κατά του Πούτιν

«Νέα σφοδρά πλήγματα» στην Ουκρανία: Έκκληση Ζελένσκι για «πραγματικά βήματα» κατά του Πούτιν

Διεθνή
Ουκρανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον πρώην πρόεδρο της βουλής Παρούμπι

Ουκρανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον πρώην πρόεδρο της βουλής Παρούμπι

Διεθνή
Ουκρανία: Ποιοι ελληνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι διεκδικούν μερίδιο από την «πίτα» της ανοικοδόμησης

Ουκρανία: Ποιοι ελληνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι διεκδικούν μερίδιο από την «πίτα» της ανοικοδόμησης

Παιχνίδια Εξουσίας
Σύντομα διμερείς επαφές με τις ΗΠΑ, λέει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Σύντομα διμερείς επαφές με τις ΗΠΑ, λέει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Διεθνή

NETWORK

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr