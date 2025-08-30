Games
Ουκρανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον πρώην πρόεδρο της βουλής Παρούμπι

Ουκρανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον πρώην πρόεδρο της βουλής Παρούμπι Φωτογραφία: Χ
Είχε έναν «φρικτό φόνο», σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

{https://x.com/NAFO_Hungary/status/1961747115614351508}

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1961727262799155484}

