Σύντομα διμερείς επαφές με τις ΗΠΑ, λέει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

«Προχωράμε με δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα)» είπε για την συνάντηση Αμερικανού και Ρώσου προέδρου

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ τόνισε ότι η Μόσχα ελπίζει να συνεργαστεί σύντομα με τις ΗΠΑ στα ζητήματα, που έχουν προκύψει μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ, και σημείωσε πως αυτό θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες.

Απαντώντας σε ερώτηση του TASS, ο Ριαμπκόφ τόνισε πως «το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη, οι τελικές ημερομηνίες δεν έχουν συντονιστεί, αλλά ξεκινάμε από την προϋπόθεση ότι η παύση δεν θα συνεχιστεί και αυτή η αλληλεπίδραση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες».

«Προχωράμε με δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα). Αναμένουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά αντιληπτή η κατάσταση στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες τις σαμποτάρουν ευθέως», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το TASS.

Στις 15 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε σύνοδος κορυφής μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στην Αλάσκα. Οι συνομιλίες διήρκεσαν περισσότερο από τρεις ώρες. Μετά τις συνομιλίες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Τύπο ότι η επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης ήταν το κύριο θέμα της συνόδου κορυφής και ζήτησε μια νέα αρχή στις διμερείς σχέσεις και μια επιστροφή στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες, αλλά σημείωσε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για όλα.

Ακολούθησε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για την λήξη του πλέμου στην Ουκρανία και η ενημέρωση Πούτιν από τον Τραμπ για τις εξελίξεις. Σύμφωνα με τον Τραμπ οι δυο τους, συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις προοπτικές μιας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, ακολουθούμενη από τριμερείς συνομιλίες.

Ωστόσο μέχρι στιγμής συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, δεν έχει οριστεί ενώ η Ευρώπη επιμένει ότι όλοι θέλουν ειρήνη εκτός από τον Πούτιν.

Με πληροφορίες του TASS