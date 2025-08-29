Το «ευχαριστώ» του Ιμάμογλου στον Χάρη Δούκα (Βίντεο)

«Στηρίζουμε τον Ιμάμογλου, στηρίζουμε την Τουρκία, στηρίζουμε τη δημοκρατία» ήταν η φράση του Χάρη Δούκα.

Με σειρά αναρτήσεων ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου ευχαρίστησε όλους τους δημάρχους ευρωπαϊκών πόλεων, ανάμεσά τους και τον Χάρη Δούκα, που τον επισκέφθηκαν στη φυλακή της Σηλυβρίας, όπου κρατείται.

Στην επιτροπή των δημάρχων δεν επιτράπηκε να δουν τον Ιμάμογλου ωστόσο ο καθένας απηύθυνε στη συνέχεια ομιλία στο δημαρχείο Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου με τη σειρά του έκανε σειρά αναρτήσεων με αποσπάσματα από τις ομιλίες τους ως δείγμα ευγνωμοσύνης.

«Στηρίζουμε τον Ιμάμογλου, στηρίζουμε την Τουρκία, στηρίζουμε τη δημοκρατία» ήταν η φράση του Χάρη Δούκα.

{https://twitter.com/imamoglu_int/status/1961347306608894426}