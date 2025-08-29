Τουρκία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας σε εστιατόριο (βίντεο)

Ο Τουνσάι Μερίτς, πρόεδρος της Αλεμντάγκ συζητούσε με κάποιον άλλον όταν ξαφνικά εμφανίστηκε στο εστιατόριο ένας νεαρός άνδρας κρατώντας όπλο.

Με γρήγορες κινήσεις τον σημάδεψε στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο Μερίτς να καταρρεύσει.

Στη συνέχεια ο δράστης αποχώρησε. Στο εστιατόριο επικράτησε πανικός με τους πελάτες να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο και κάποιους άλλους να κρύβονται κάτω από τα τραπέζια.

Ο Μερίτς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου στη συνέχεια εξέπνευσε. Λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Ο Μερίτς ήταν γνωστός για τη συμβολή του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στην αθλητική κοινότητα, έχοντας αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.