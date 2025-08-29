Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Τουρκία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας σε εστιατόριο (βίντεο)

Τουρκία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας σε εστιατόριο (βίντεο)
Την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 49χρονου προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, την ώρα που έτρωγε σε εστιατόριο της Τουρκίας, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Ο Τουνσάι Μερίτς, πρόεδρος της Αλεμντάγκ συζητούσε με κάποιον άλλον όταν ξαφνικά εμφανίστηκε στο εστιατόριο ένας νεαρός άνδρας κρατώντας όπλο.

Με γρήγορες κινήσεις τον σημάδεψε στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο Μερίτς να καταρρεύσει.

Στη συνέχεια ο δράστης αποχώρησε. Στο εστιατόριο επικράτησε πανικός με τους πελάτες να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο και κάποιους άλλους να κρύβονται κάτω από τα τραπέζια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Life

Ο Μερίτς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου στη συνέχεια εξέπνευσε. Λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Ο Μερίτς ήταν γνωστός για τη συμβολή του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στην αθλητική κοινότητα, έχοντας αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Δούκας για Ιμάμογλου: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Στεκόμαστε στο πλευρό του» (Βίντεο)

Δούκας για Ιμάμογλου: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Στεκόμαστε στο πλευρό του» (Βίντεο)

Πολιτική
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που δολοφόνησε συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που δολοφόνησε συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα

Ελλάδα
Γκάρο Πεϊλάν στο Dnews: Δεν μου αρέσει να μιλάει ο Νετανιάχου για τη γενοκτονία των Αρμενίων

Γκάρο Πεϊλάν στο Dnews: Δεν μου αρέσει να μιλάει ο Νετανιάχου για τη γενοκτονία των Αρμενίων

Πολιτική
Τουρκικά πυρά κατά Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας Ελλήνων και Αρμενίων (Βίντεο)

Τουρκικά πυρά κατά Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας Ελλήνων και Αρμενίων (Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr
Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ έως την 30η Ιουνίου 2025

Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ έως την 30η Ιουνίου 2025

ienergeia.gr
H KEΔΕ θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων

H KEΔΕ θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων

ienergeia.gr
FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

healthstat.gr
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Bismaya στο Ιράκ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Bismaya στο Ιράκ

ienergeia.gr
Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

healthstat.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

healthstat.gr
Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

healthstat.gr