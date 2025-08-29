Games
Διεθνή

Μινεσότα: Είχε εμμονή με την ιδέα να δολοφονεί παιδιά ο μακελάρης - Ταυτοποιήθηκαν δύο θύματα

AP Photo/Abbie Parr AP Photo/Abbie Parr
Επτά παιδιά μταξύ των θυμάτων που τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε εκκλησία καθολικού σχολείου.

Τα θύματα της φονικής επίθεσης με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο στη Μινεσότα την Τετάρτη είναι ο οκτάχρονος Φλέτσερ Μέρκελ και η δεκάχρονη Χάρπερ Μόισκι.

Τα δύο παιδιά συμμετείχαν στη λειτουργία στην Καθολική Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ.

Ο πατέρας του Φλέτσερ, Τζέσι Μέρκελ, μίλησε συγκινημένος στη συνέντευξη Τύπου:

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ ξανά να τον αγκαλιάσουμε, να παίξουμε μαζί του ή να τον δούμε να μεγαλώνει. Θέλω ο κόσμος να θυμάται τον Φλέτσερ για το ποιος ήταν, και όχι για την πράξη που έβαλε τέλος στη ζωή του».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση στους γονείς να δείχνουν καθημερινά την αγάπη τους στα παιδιά τους: «Σε αγαπάμε Φλέτσερ, θα είσαι πάντα μαζί μας».

Screenshot_7_69f50.jpg

Η απώλεια της Χάρπερ Μόισκι

Οι γονείς της Χάρπερ, Μάικλ Μόισκι και Τζάκι Φλάβιν, επιβεβαίωσαν με δική τους ανακοίνωση την τραγική απώλεια της κόρης τους:

«Η Χάρπερ ήταν ένα χαρούμενο, γελαστό και βαθιά αγαπημένο κορίτσι. Το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα της άγγιξαν όλους όσους τη γνώρισαν. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τη μικρή της αδελφή, που λάτρευε τη μεγάλη της αδελφή».

Παράλληλα, οι γονείς της ζήτησαν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας και των ζητημάτων ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ:

«Η μνήμη της Χάρπερ πρέπει να τροφοδοτήσει τη δράση. Η αλλαγή είναι απαραίτητη ώστε η ιστορία της να μη γίνει άλλη μία σε μια μακρά σειρά τραγωδιών».

Τέλος, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την αγάπη και τη στήριξη που έχουν λάβει: «Το φως της Χάρπερ θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από εμάς και ελπίζουμε η μνήμη της να εμπνεύσει έναν πιο ασφαλή και συμπονετικό κόσμο».

Screenshot_6_b833e.jpg

Συντετριμμένη η μάνα του δράστη

Η μητέρα του τρανς δολοφόνου είναι συντετριμμένη και προσέλαβε δικηγόρο αφού δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία.

Η Μαίρη Γκρέις Γουέστμαν, μητέρα της 23χρονης δράστη Ρόμπιν Γουέστμαν, ήταν πρώην υπάλληλος της Καθολικής Εκκλησίας του Ευαγγελισμού, όπου εκτυλίχθηκε η φρίκη το πρωί της Τετάρτης.

Η μητέρα φέρεται να ζήτησε νομική συμβουλή από υπερβολική προσοχή μετά την τραγωδία.

«Είναι εντελώς συντετριμμένη για την κατάσταση και δεν φέρει καμία ευθύνη, αλλά αναζητά δικηγόρο για να χειριστεί την υπόθεση.», δήλωσε ο δικηγόρος Ράιαν Γκάρι στο Fox News .

