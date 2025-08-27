Τουρκικά πυρά κατά Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας Ελλήνων και Αρμενίων (Βίντεο)

«Ο Νετανιάχου, που δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού, επιχειρεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει ο ίδιος και η κυβέρνησή του» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Για απόπειρα εκμετάλλευσης τραγικών γεγονότων για προσωπικούς πολιτικούς λόγους κατηγόρησε η Τουρκία τον Μπενιαμίν Μετανιάχου μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του περί αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ, αναφέρει πως «η δήλωση Νετανιάχου για τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης τραγικών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους.

»Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά του παλαιστινιακού λαού, επιχειρεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει ο ίδιος και η κυβέρνησή του».

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ καταλήγει λέγοντας πως «καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τα ιστορικά και νομικά γεγονότα».

{https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1960663177613434942}

Μέσω podcast η αναγνώριση της γενοκτονίας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για πρώτη φορά δήλωσε δημόσια ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα. Σε συνέντευξή του στο podcast του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, όταν ρωτήθηκε γιατί το Ισραήλ δεν έχει επίσημα αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω πως το έχουμε ήδη κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ είχε εγκρίνει σχετικό ψήφισμα», παρότι κάτι τέτοιο δεν έχει θεσμοθετηθεί. Στην επισήμανση ότι κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει προβεί σε τέτοια δήλωση, απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

{https://twitter.com/patrickbetdavid/status/1960438882786246981}