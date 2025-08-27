Games
Τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων αναγνώρισε ο Νετανιάχου σε... podcast

Τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων αναγνώρισε ο Νετανιάχου σε... podcast
Σε... podcast ο πρόεδρος του Ισραήλ Νετανιάχου αναγνώρισε την τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για πρώτη φορά δήλωσε δημόσια ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σε συνέντευξή του στο podcast του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, όταν ρωτήθηκε γιατί το Ισραήλ δεν έχει επίσημα αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω πως το έχουμε ήδη κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ είχε εγκρίνει σχετικό ψήφισμα», παρότι κάτι τέτοιο δεν έχει θεσμοθετηθεί. Στην επισήμανση ότι κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει προβεί σε τέτοια δήλωση, απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Μέχρι σήμερα, το Ισραήλ απέφευγε να προχωρήσει σε αναγνώριση, υπό τον φόβο ότι θα διαταράξει τις σχέσεις του με την Τουρκία, η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε εθνοκάθαρση. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν πλέον φτάσει σε ιστορικό χαμηλό, με τις διπλωματικές επαφές να έχουν ουσιαστικά παγώσει εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Παρά την προσωρινή αποκατάσταση των διπλωματικών δεσμών το 2022, η νέα στρατιωτική κλιμάκωση και οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα προκάλεσαν σφοδρή αντίδραση από την Άγκυρα. Η τουρκική κυβέρνηση καταδίκασε τις επιθέσεις χαρακτηρίζοντάς τις «έγκλημα πολέμου» και κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες σε κοινή στάση.

