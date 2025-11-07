Εκτός από τον Νετανιάχου ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για τους υπουργού Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας, Ισραήλ Κατζ και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μεταξύ άλλων.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης 37 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για γενοκτονία στη Γάζα.

Σύμφωνα με την Turkiye Today, η οποία επικαλείται δελτίο τύπου από την εισαγγελία, στη λίστα περιλαμβάνεται ο υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, ο αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Η εισαγγελία κατηγορεί επίσης τους αξιωματούχους ότι διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία στη Γάζα και φέρεται να καταγγέλλει συστηματική βία κατά αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. Αναφέρει και αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά που ξεκίνησαν στις αρχές του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του περιστατικού της 17ης Οκτωβρίου 2023 στο Νοσοκομείο Αλ-Αχλί, το οποίο οι ισραηλινές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έκριναν ότι ήταν αποτέλεσμα αποτυχημένης εκτόξευσης πυραύλου από την παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα Ισλαμική Τζιχάντ.

Επικαλείται συστηματικές ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις σε πολίτες, νοσοκομεία και υποδομές στον παλαιστινιακό θύλακα από τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας της εξάχρονης Χιντ Ρατζάμπ και του βομβαρδισμού ιατρικών εγκαταστάσεων. Αναφέρει επίσης στην επίθεση του Ισραήλ στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, μια από τις μεγαλύτερες αποστολές βοήθειας, που επιδίωξε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Η Τουρκία έχει αναστείλει τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ λόγω της σύγκρουσης ενώ ο Ρετζέο Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί ανοιχτά τον Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει ήδη εκδώσει αντίστοιχο ένταλμα σύλληψης από τον Νοέμβριο του 2024 για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Το Ισραήλ αρνείται όλες τις κατηγορίες ότι στοχεύει αμάχους και επικαλείται τακτικά ως απόδειξη τις προσπάθειές του να εκκενώσει άμαχους πριν από τις επιθέσεις και να διευκολύνει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

{https://twitter.com/istanbulCBS/status/1986842710276186127}