Μονή Σινά: Οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί επιχείρησαν να μπουν ξανά στο μοναστήρι

Μονή Σινά: Οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί επιχείρησαν να μπουν ξανά στο μοναστήρι
Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (26/8) στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (26/8) στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά, όταν οι μοναχοί που είχαν εκδιωχθεί ως «πραξικοπηματίες» επιχείρησαν να επιστρέψουν στο μοναστήρι, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού και της αδελφότητας που τον στηρίζει.

Σύμφωνα με το orthodoxia.info, ο ηγούμενος κάλεσε την αιγυπτιακή Αστυνομία προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη, ωστόσο οι αρχές αρνήθηκαν να επέμβουν, αφήνοντας την κατάσταση να εξελίσσεται ως μια ιδιότυπη «πολιορκία». Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως πρόθεση της Αιγύπτου να μη λάβει θέση στη διαμάχη της αδελφότητας, αποφεύγοντας να ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Μονής.

Σε δήλωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός τόνισε πως επισκέφθηκε τη Μονή με σκοπό τη συμφιλίωση και τον διάλογο με τη μικρή ομάδα των μοναχών που είχαν προγραμματίσει συνέλευση χωρίς την έγκρισή του, με στόχο την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε, οι μοναχοί αυτοί του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν.

Οι υπόλοιποι μοναχοί που δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, απωθώντας τους εκδιωχθέντες έξω από τα τείχη της Μονής. Στη συνέχεια, συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση, όπου εκλέχθηκε νέα διοίκηση, αποτελούμενη από τον Ιερομόναχο Πορφύριο Καναβάκη (Δικαίο), τον Ιερομόναχο Ακάκιο Σπανό (Σκευοφύλακα) και τον Μοναχό Εφραίμ Προβατά (Οικονόμο).

«Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και στην κανονικότητα», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς την προστάτιδα της Μονής, Αγία Αικατερίνη, αλλά και συγγνώμη προς το πλήρωμα της Εκκλησίας για το σκάνδαλο που προκάλεσε η διαμάχη.

Σχετικά Άρθρα

Μονή Σινά: «Εκτός τειχών οι πραξικοπηματίες»

Μονή Σινά: «Εκτός τειχών οι πραξικοπηματίες»

Διεθνή
Συνάντηση Γεραπετρίτη - Αμπντελάτι: Διαβεβαιώσεις για το status quo της Μονής Σινά, καίρια η συμφωνία για ΑΟΖ

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Αμπντελάτι: Διαβεβαιώσεις για το status quo της Μονής Σινά, καίρια η συμφωνία για ΑΟΖ

Πολιτική
Συνάντηση Τσίπρα με Αρχιεπίσκοπο Σινά, Δαμιανό

Συνάντηση Τσίπρα με Αρχιεπίσκοπο Σινά, Δαμιανό

Πολιτική
Σοφία Ζαχαράκη: «Θα μείνουμε πιστοί στην υπόσχεση που δώσαμε στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό»

Σοφία Ζαχαράκη: «Θα μείνουμε πιστοί στην υπόσχεση που δώσαμε στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό»

Ελλάδα

