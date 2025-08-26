Ζελένσκι: Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες πιθανά μέρη για συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Ζελένσκι πιέζει για άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν οποιεσδήποτε συνομιλίες μπορεί να πραγματοποιήσει με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι πιέζει για άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.

«Τώρα, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με την Τουρκία, επαφές με τα κράτη του Κόλπου και με ευρωπαϊκά κράτη που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τους Ρώσους», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Από την πλευρά μας, τα πράγματα θα προετοιμαστούν στο μέγιστο βαθμό για τον τερματισμό του πολέμου».

Την ίδια ώρα ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι αυτός και ο επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας βρίσκονται στο Κατάρ για να συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι σχολίασε ακόμα ότι η προώθηση των συνομιλιών εξαρτάται από τον συντονισμό με τους εταίρους της Ουκρανίας, κυρίως τις ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ότι θα ασκηθεί επαρκής πίεση στη Ρωσία. Αυτό, είπε, είχε συζητηθεί τη Δευτέρα στο Κίεβο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.

«Όλα εξαρτώνται αυστηρά από τη βούληση των παγκόσμιων ηγετών, και κυρίως των ΗΠΑ, να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η Ρωσία δίνει μηνύματα ότι θα συνεχίσει να αποφεύγει τις πραγματικές διαπραγματεύσεις. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με ισχυρές κυρώσεις, ισχυρούς δασμούς - πραγματική πίεση».

Με πληροφορίες του Reuters