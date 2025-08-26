Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ζελένσκι: Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες πιθανά μέρη για συνομιλίες με τον Πούτιν

Ζελένσκι: Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες πιθανά μέρη για συνομιλίες με τον Πούτιν Φωτογραφία: X
Ο Ζελένσκι πιέζει για άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν οποιεσδήποτε συνομιλίες μπορεί να πραγματοποιήσει με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι πιέζει για άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.

«Τώρα, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με την Τουρκία, επαφές με τα κράτη του Κόλπου και με ευρωπαϊκά κράτη που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τους Ρώσους», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Από την πλευρά μας, τα πράγματα θα προετοιμαστούν στο μέγιστο βαθμό για τον τερματισμό του πολέμου».

Την ίδια ώρα ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι αυτός και ο επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας βρίσκονται στο Κατάρ για να συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι σχολίασε ακόμα ότι η προώθηση των συνομιλιών εξαρτάται από τον συντονισμό με τους εταίρους της Ουκρανίας, κυρίως τις ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ότι θα ασκηθεί επαρκής πίεση στη Ρωσία. Αυτό, είπε, είχε συζητηθεί τη Δευτέρα στο Κίεβο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.

«Όλα εξαρτώνται αυστηρά από τη βούληση των παγκόσμιων ηγετών, και κυρίως των ΗΠΑ, να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η Ρωσία δίνει μηνύματα ότι θα συνεχίσει να αποφεύγει τις πραγματικές διαπραγματεύσεις. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με ισχυρές κυρώσεις, ισχυρούς δασμούς - πραγματική πίεση».

Με πληροφορίες του Reuters

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Εύβοια: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Τουρκία, ο ρόλος της ΕΥΠ

Εύβοια: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Τουρκία, ο ρόλος της ΕΥΠ

Ελλάδα
Γούντι Άλεν: Οργή στην Ουκρανία για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Μόσχας - Η απάντηση του σκηνοθέτη

Γούντι Άλεν: Οργή στην Ουκρανία για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Μόσχας - Η απάντηση του σκηνοθέτη

Διεθνή
Τουρκία: Ο υπ. Μεταφορών έτρεχε με 225 χλμ., το πόσταρε και θα το πληρώσει (Βίντεο)

Τουρκία: Ο υπ. Μεταφορών έτρεχε με 225 χλμ., το πόσταρε και θα το πληρώσει (Βίντεο)

Διεθνή
Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι μίλησε ξανά με τον Πούτιν - Τι είπε για τα πυρηνικά

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι μίλησε ξανά με τον Πούτιν - Τι είπε για τα πυρηνικά

Διεθνή

NETWORK

Γιατί οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες

Γιατί οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες

healthstat.gr
Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

healthstat.gr
Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr