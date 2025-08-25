Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Οι Pοlice έκαναν αγωγή στον Sting

Οι Pοlice έκαναν αγωγή στον Sting Φωτογραφία: AP/Mel Evans
Ο Sting φέρεται να κερδίζει 550.000 λίρες ετησίως μόνο από τα δικαιώματα του «Every Breath You Take» παρά το γεγονός ότι στην σύνθεση του κομματιού συμμετείχαν και οι Summers και Copeland.

Αγωγή κατά του Sting υπέβαλαν οι υπόλοιποι των Police, ο κιθαρίστας Andy Summers και ο ντράμερ Stewart Copeland. με αιτία τα δικαιώματα των τραγουδιών της μπάντας.

Η Sun αναφέρει ότι οι Summers και Copeland κατηγορoύν τον Sting, τον frontman και κύριο τραγουδοποιό του συγκροτήματος, για «ουσιαστική» ζημία μετά από μακροχρόνια νομική διαμάχη ανάμεσά τους.

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι «αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Οι δικηγόροι προσπάθησαν επανειλημμένα να καταλήξουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά έφτασαν σε αδιέξοδο. Ο Andy και ο Stewart αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση πέρα ​​από τη δικαστική διαμάχη, οπότε «πάτησαν το κουμπί». Λένε ότι τους οφείλονται εκατομμύρια λόγω απώλειας δικαιωμάτων».

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου βάσει «γενικών εμπορικών συμβάσεων και ρυθμίσεων», και ο Gordon Matthew Sumner (πραγματικό όνομα του Sting) αναφέρεται ως εναγόμενος, μαζί με την εταιρεία του Magnetic Publishing Limited.

POLICE_021fd.jpg

Οι Police έχουν πουλήσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Sting φέρεται να κερδίζει 550.000 λίρες ετησίως μόνο από τα δικαιώματα του «Every Breath You Take» παρά το γεγονός ότι στην σύνθεση του κομματιού συμμετείχαν και οι Summers και Copeland.

Το συγκρότημα αρχικά διαλύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 λόγω δημιουργικών διαφωνιών, συγκρούσεων και εγωισμών. Επανενώθηκαν το 2003 για την ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame και ξανά για μια περιοδεία το 2007 και το 2008, την τρίτη περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών τότε.

Αργότερα ο Sting δήλωσε ότι μετάνιωσε καθώς δουλεύει πιο ελεύθερα ως solo καλλιτέχνης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Ο Μαρκόπουλος απαντά στην αγωγή Κασσελάκη: «Η Δικαιοσύνη θα δώσει την απάντηση που πρέπει»

Ο Μαρκόπουλος απαντά στην αγωγή Κασσελάκη: «Η Δικαιοσύνη θα δώσει την απάντηση που πρέπει»

Πολιτική
Αγωγή Κασσελάκη κατά Μαρκόπουλου για τις «γκρίζες ζώνες» και τις «περίεργες μπίζνες»

Αγωγή Κασσελάκη κατά Μαρκόπουλου για τις «γκρίζες ζώνες» και τις «περίεργες μπίζνες»

Πολιτική
Αγωγή του Νιούσομ στο Fox News - Ζητά 787 εκατ. δολ. για ένα τηλεφώνημα του Τραμπ

Αγωγή του Νιούσομ στο Fox News - Ζητά 787 εκατ. δολ. για ένα τηλεφώνημα του Τραμπ

Διεθνή
Τζένιφερ Λόπεζ: Της έκαναν αγωγές, επειδή ανάρτησε φωτογραφίες της

Τζένιφερ Λόπεζ: Της έκαναν αγωγές, επειδή ανάρτησε φωτογραφίες της

Life

NETWORK

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

healthstat.gr