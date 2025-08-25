Οι Pοlice έκαναν αγωγή στον Sting

Ο Sting φέρεται να κερδίζει 550.000 λίρες ετησίως μόνο από τα δικαιώματα του «Every Breath You Take» παρά το γεγονός ότι στην σύνθεση του κομματιού συμμετείχαν και οι Summers και Copeland.

Αγωγή κατά του Sting υπέβαλαν οι υπόλοιποι των Police, ο κιθαρίστας Andy Summers και ο ντράμερ Stewart Copeland. με αιτία τα δικαιώματα των τραγουδιών της μπάντας.

Η Sun αναφέρει ότι οι Summers και Copeland κατηγορoύν τον Sting, τον frontman και κύριο τραγουδοποιό του συγκροτήματος, για «ουσιαστική» ζημία μετά από μακροχρόνια νομική διαμάχη ανάμεσά τους.

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι «αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Οι δικηγόροι προσπάθησαν επανειλημμένα να καταλήξουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά έφτασαν σε αδιέξοδο. Ο Andy και ο Stewart αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση πέρα ​​από τη δικαστική διαμάχη, οπότε «πάτησαν το κουμπί». Λένε ότι τους οφείλονται εκατομμύρια λόγω απώλειας δικαιωμάτων».

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου βάσει «γενικών εμπορικών συμβάσεων και ρυθμίσεων», και ο Gordon Matthew Sumner (πραγματικό όνομα του Sting) αναφέρεται ως εναγόμενος, μαζί με την εταιρεία του Magnetic Publishing Limited.

Οι Police έχουν πουλήσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Sting φέρεται να κερδίζει 550.000 λίρες ετησίως μόνο από τα δικαιώματα του «Every Breath You Take» παρά το γεγονός ότι στην σύνθεση του κομματιού συμμετείχαν και οι Summers και Copeland.

Το συγκρότημα αρχικά διαλύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 λόγω δημιουργικών διαφωνιών, συγκρούσεων και εγωισμών. Επανενώθηκαν το 2003 για την ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame και ξανά για μια περιοδεία το 2007 και το 2008, την τρίτη περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών τότε.

Αργότερα ο Sting δήλωσε ότι μετάνιωσε καθώς δουλεύει πιο ελεύθερα ως solo καλλιτέχνης.