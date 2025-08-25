Τουρκία: Ο υπ. Μεταφορών έτρεχε με 225 χλμ., το πόσταρε και θα το πληρώσει (Βίντεο)

Πρόστιμο στον Τούρκο υπουργό Μεταφορών, ζήτησε συγγνώμη.

Διπλά ατυχή έμπνευση είχε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών: όχι μόνο να το «πατήσει» οδηγώντας, αλλά να ανεβάσει και βίντεο στα social media. Κάτι που θα το πληρώσει.

Ο Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο οδηγούσε με 225 χιλιόμετρα την ώρα σε αυτοκινητόδρομο από την Άγκυρα προς τη Νίγδη, ενώ το όριο ταχύτητας είναι 140 χιλιόμετρα.

Στο βίντεο ακούγονται τραγούδια, αλλά και απόσπασμα ομιλίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε τις υποδομές. Αργότερα, η τροχαία «έκοψε» πρόστιμο ύψους 9.267 λιρών (280 δολαρίων) στον υπουργό.

{https://www.youtube.com/shorts/YUAfdWHAD6E}

Μετά τις αντιδράσεις, έκανε απολογητική ανάρτηση. Δημοσίευσε τη φωτογραφία της κλήσης που πήρε και έγραψε ήθελε να ελέγξει την κατάσταση του αυτοκινητόδρομου και «εν αγνοία του» ξεπέρασε το όριο ταχύτητας για ένα «σύντομο χρονικό διάστημα». Τόνισε ότι η τήρηση του ορίου είναι υποχρεωτική για όλους και δεσμεύτηκε ότι στο μέλλον θα είναι πιο προσεκτικός.

{https://x.com/a_uraloglu/status/1959732021208748537}