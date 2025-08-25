Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι μίλησε ξανά με τον Πούτιν - Τι είπε για τα πυρηνικά

Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν στην Αλάσκα για μείωση των πυρηνικών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι μίλησε ξανά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά το τηλεφώνημα της προηγούμενης Δευτέρας, δήλωσε ότι έχουν συζητήσει για μείωση των πυρηνικών, μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και έδωσε μία αφοπλιστική απάντηση όταν ρωτήθηκε γιατί ο Ρώσος πρόεδρος δεν θέλει να συναντήσει τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, έπειτα από εκείνη της περασμένης Δευτέρας, όταν διέκοψε τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να μιλήσει με τον Πούτιν.

«Ναι», απάντησε ο Τραμπ, δίχως να δώσει λεπτομέρειες για το τι είπαν οι δύο ηγέτες στη νέα επικοινωνία. «Κάθε συζήτηση που έχω μαζί του είναι καλή. Και μετά, δυστυχώς μία βόμβα πέφτει στο Κίεβο ή αλλού και θυμώνω πολύ για αυτό», επανέλαβε.

Δεν έδωσε καμία νέα πληροφορία για την ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Σε ερώτηση γιατί ο Πούτιν φαίνεται απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, απάντησε: «Επειδή δεν τον συμπαθεί. Δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον».

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα συναντηθούν ο Πούτιν με τον Ζελένσκι.

{https://x.com/SkyNews/status/1960027285840339399}

Τραμπ: Συζητήσαμε με τον Πούτιν για μείωση των πυρηνικών

Στις ίδιες δηλώσεις- που έκανε στο Οβάλ γραφείο με αφορμή την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων- ο Τραμπ είπε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, συζήτησαν τον περιορισμό του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ και της Ρωσίας, μετά την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα θέλαμε την αποπυρηνικοποίηση. Είναι υπερβολική δύναμη και το συζητήσαμε αυτό. Αλλά πρέπει να τελειώσουμε με τον πόλεμο», δήλωσε.

Δεν έχουν συζητηθεί συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας

Ακόμα, ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλλουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να κάνει κι περαιτέρω συζητήσεις με τους άλλους ηγέτες για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Δίχως να δώσει άλλη λεπτομέρεια, είπε ξανά ότι «τα αεροπορικά μέσα των ΗΠΑ στον ουρανό της Ουκρανίας είναι μέρος μιας εγγύησης ασφαλείας». Τόνισε ακόμα ότι οι ΗΠΑ «δεν ξοδεύουν πλέον χρήματα» για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «δεν ήξερε» για την ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας

Κάποια στιγμή, δημοσιογράφος ζήτησε από τον Τραμπ ένα σχόλιο για την ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους 5 δημοσιογράφοι.

«Πότε έγινε αυτό;», τον ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας», του απάντησε ο δημοσιογράφος. «Δεν το ήξερα αυτό», αποκρίθηκε ο Τραμπ και συμπλήρωσε ότι «δεν είναι χαρούμενος» για αυτή την επίθεση.

«Πολλοί λένε “ίσως να μας άρεσε ένας δικτάτορας”»

Ανάμεσα στα προεδρικά διατάγματα που υπέγραψε ο Τραμπ ήταν και αυτό που προβλέπει φυλάκιση έως ενός έτους για όποιον καίει την αμερικανική σημαία.

Πρόκειται για προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρακαμφθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου από το 1989, σύμφωνα με την οποία η καταστροφή της σημαίας αποτελεί πολιτική έκφραση που προστατεύεται από το σύνταγμα.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι σε «πολλούς» ίσως να άρεσε ένας δικτάτορας, αλλά επέμεινε ότι ο ίδιος δεν είναι. Έκανε τη δήλωση αυτή μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του να στείλει την εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον και η απειλή του ότι θα κάνει το ίδιο στο Σικάγο.

«Λένε “Δεν τον χρειαζόμαστε. Ελευθερία. Είναι δικτάτορας”. Πολλοί άνθρωποι λένε “ίσως να μας άρεσε ένας δικτάτορας”. Δεν μου αρέσει ένας δικτάτορας. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι άνθρωπος με μεγάλη κοινή λογική και είμαι έξυπνος άνθρωπος», δήλωσε.

Το υπουργείο Πολέμου και ο Κιμ

Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεση να αλλάξει το όνομα του υπουργείου Άμυνας σε Πολέμου.

«Γιατί λέμε Άμυνας; Λεγόταν υπουργείο Πολέμου και ακουγόταν καλύτερα. Θέλουμε άμυνα, αλλά θέλουμε και επίθεση», δήλωσε.

Ακόμα, είπε ότι θα συναντήσει «κάποια στιγμή» τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δίχως να διευκρινίσει πότε. «Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε λίγη ώρα προτού υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ. Λίγη ώρα αργότερα, με τον Νοτιοκορεάτη ομολόγο του δίπλα του, επανέλαβε την επιθυμία του να συναντήσει τον Κιμ.

{https://x.com/SkyNews/status/1960027990676385811}