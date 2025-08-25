Γάζα: Πέντε νεκροί δημοσιογράφοι από ισραηλινές επιδρομές σε νοσοκομείο - Η στιγμή της έκρηξης (Βίντεο)

Συνολικά από τις δύο επιδρομές των Ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο του Χαν Γιούνις στα νότια της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκαν 20 άτομα.

Πέντε δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων είναι μεταξύ των νεκρών από τις επιδρομές, που εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα.

Ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ σύμφωνα με το BBC υπέκυψε στα τραύματά του και είναι τελευταίος από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι ο εικονολήπτης του, Χουσάμ αλ-Μάσρι, ήταν μεταξύ των νεκρών ενώ ένας ακόμα συνεργάτης τους τραυματίστηκε στην επιδρομή των IDF.

Ο εικονολήπτης αλ-Μάσρι σκοτώθηκε στην πρώτη επιδρομή, αναφέρει το Reuters, και ο φωτογράφος Χατέμ Χαλέντ τραυματίστηκε σε δεύτερη επιδρομή. «Είμαστε συντετριμμένοι με την είδηση του θανάτου τοου εικονολήπτη του Reuters, Χουσάμ αλ-Μάσρι, και τον τραυματισμό ενός ακόμα συνεργάτη μας, του Χατέμ Χαλέντ, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιδρομών στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters σε ανακοίνωσή του.

Αντίστοιχα και το Associated Press ανέφερε ότι ότι σκοτώθηκε επίσης η Μαριάμ Ντάγκα, μια ανεξάρτητη δημοσιογράφος που εργαζόταν για το πρακτορείο. Το AP δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένο και λυπημένο» από τον θάνατο της 33χρονης.

{https://twitter.com/AbujomaaGaza/status/1959900650533499163}

Στις ίδιες επιδρομές σκοτώθηκε ο Μοχάμεντ Σαλαμά που εργαζόταν για το Al Jazeera, και ο φωτογράφος Μόαζ Αμπού Τάχα. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Τάχα δεν εργαζόταν για αυτούς όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό. Σε βίντε που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται η στιγμή που ενώ γιατροί και τραυματιοφορείς προσπαθούν να σώσουν άτομα μετά την πρώτη έκρηξη, ακολουθεί η δεύτερη και όλοι χάνονται μέσα σε ένα σύννεφο καπνού και συντριμμιών.

Οι IDF επιβεβαίωσαν τις επιδρομές

«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου έδωσε εντολή να διεξαχθεί μια πρώτη έρευνα το συντομότερο δυνατό», ανέφεραν οι IDF σε δήλωσή τους συμπληρώνοντας πως λυπούνται για οποιαδήποτε βλάβη προκάλεσαν σε άτομα που δεν εμπλέκονται ενώ ξεκαθάρισαν πως δεν στοχοποιούν δημοσιογράφους.

{https://twitter.com/ShaykhSulaiman/status/1959900090010599460}

«Οι IDF ενεργούν για να μετριάσουν τις ζημιές σε άτομα που δεν εμπλέκονται όσο το δυνατόν περισσότερο, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των στρατευμάτων των IDF» αναφέρουν. Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων αναφέρει ότι πάνω από 190 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε 22 μήνες πολέμου.

{https://twitter.com/sahatenglish/status/1959950576873009176}