Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Γάζα: Πέντε νεκροί δημοσιογράφοι από ισραηλινές επιδρομές σε νοσοκομείο - Η στιγμή της έκρηξης (Βίντεο)

Γάζα: Πέντε νεκροί δημοσιογράφοι από ισραηλινές επιδρομές σε νοσοκομείο - Η στιγμή της έκρηξης (Βίντεο) Φωτογραφία: EPA/ HAITHAM IMAD
Συνολικά από τις δύο επιδρομές των Ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο του Χαν Γιούνις στα νότια της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκαν 20 άτομα.

Πέντε δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων είναι μεταξύ των νεκρών από τις επιδρομές, που εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα.

Ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ σύμφωνα με το BBC υπέκυψε στα τραύματά του και είναι τελευταίος από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι ο εικονολήπτης του, Χουσάμ αλ-Μάσρι, ήταν μεταξύ των νεκρών ενώ ένας ακόμα συνεργάτης τους τραυματίστηκε στην επιδρομή των IDF.

Ο εικονολήπτης αλ-Μάσρι σκοτώθηκε στην πρώτη επιδρομή, αναφέρει το Reuters, και ο φωτογράφος Χατέμ Χαλέντ τραυματίστηκε σε δεύτερη επιδρομή. «Είμαστε συντετριμμένοι με την είδηση του θανάτου τοου εικονολήπτη του Reuters, Χουσάμ αλ-Μάσρι, και τον τραυματισμό ενός ακόμα συνεργάτη μας, του Χατέμ Χαλέντ, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιδρομών στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters σε ανακοίνωσή του.

Αντίστοιχα και το Associated Press ανέφερε ότι ότι σκοτώθηκε επίσης η Μαριάμ Ντάγκα, μια ανεξάρτητη δημοσιογράφος που εργαζόταν για το πρακτορείο. Το AP δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένο και λυπημένο» από τον θάνατο της 33χρονης.

{https://twitter.com/AbujomaaGaza/status/1959900650533499163}

Στις ίδιες επιδρομές σκοτώθηκε ο Μοχάμεντ Σαλαμά που εργαζόταν για το Al Jazeera, και ο φωτογράφος Μόαζ Αμπού Τάχα. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Τάχα δεν εργαζόταν για αυτούς όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό. Σε βίντε που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται η στιγμή που ενώ γιατροί και τραυματιοφορείς προσπαθούν να σώσουν άτομα μετά την πρώτη έκρηξη, ακολουθεί η δεύτερη και όλοι χάνονται μέσα σε ένα σύννεφο καπνού και συντριμμιών.

Οι IDF επιβεβαίωσαν τις επιδρομές

«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου έδωσε εντολή να διεξαχθεί μια πρώτη έρευνα το συντομότερο δυνατό», ανέφεραν οι IDF σε δήλωσή τους συμπληρώνοντας πως λυπούνται για οποιαδήποτε βλάβη προκάλεσαν σε άτομα που δεν εμπλέκονται ενώ ξεκαθάρισαν πως δεν στοχοποιούν δημοσιογράφους.

{https://twitter.com/ShaykhSulaiman/status/1959900090010599460}

«Οι IDF ενεργούν για να μετριάσουν τις ζημιές σε άτομα που δεν εμπλέκονται όσο το δυνατόν περισσότερο, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των στρατευμάτων των IDF» αναφέρουν. Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων αναφέρει ότι πάνω από 190 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε 22 μήνες πολέμου.

{https://twitter.com/sahatenglish/status/1959950576873009176}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Νέες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα - Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο

Νέες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα - Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο

Διεθνή
Ισραήλ: Σφυροκοπά ανελέητα τη Γάζα - Μαρτυρίες για ασταμάτητες εκρήξεις

Ισραήλ: Σφυροκοπά ανελέητα τη Γάζα - Μαρτυρίες για ασταμάτητες εκρήξεις

Διεθνή
Μπουλντόζες ξερίζωσαν ελαιόδεντρα σε χωριό της Δυτικής Όχθης

Μπουλντόζες ξερίζωσαν ελαιόδεντρα σε χωριό της Δυτικής Όχθης

Διεθνή
Υεμένη: Το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά - Νεκροί και τραυματίες

Υεμένη: Το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά - Νεκροί και τραυματίες

Διεθνή

NETWORK

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Σε έλλειψη φάρμακο για τη σχιζοφρένεια μέχρι τον Οκτώβριο – Τι να προσέχουν οι ασθενείς

Σε έλλειψη φάρμακο για τη σχιζοφρένεια μέχρι τον Οκτώβριο – Τι να προσέχουν οι ασθενείς

healthstat.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

healthstat.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr