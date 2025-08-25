Games
Επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όσα συνέβησαν στην Αλάσκα

Επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όσα συνέβησαν στην Αλάσκα Φωτογραφία: AP/ Vyacheslav Prokofyev
Πούτιν και Πεζεσκιάν συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα.

Την υποστήριξη της Ρωσίας στο δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου, στο πυρηνικό της πρόγραμμα εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πούτιν αποκάλεσε το πρόγραμμα βασική και ουσιαστική πτυχή της συνεργασίας τους. Εξέφρασε μεταξύ άλλων την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις γύρω από το ψήφισμα 2231 του ΟΗΕ θα έχουν ευνοϊκή κατάληξη.

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν από την άλλη δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα των συνομιλιών στην Αλάσκα, ελπίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συμβάλουν σε μια ταχεία επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιρανικής προεδρίας.

Ο Ιρανός πρόεδρος δεσμεύτηκε επίσης να επιβλέψει προσωπικά την ταχεία κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Ραστ-Αστάρα, η οποία παίζει βασικό ρόλο στη σύνδεση του Περσικού Κόλπου με τη Ρωσία και την Κεντρική Ασία μέσω του Διεθνούς Διαδρόμου Μεταφορών Βορρά-Νότου (INSTC), και άλλων διμερών συμφωνιών μεταξύ Ιράν και Ρωσίας. Αναγνώρισε τη σημασία των περιφερειακών και διεθνών οργανισμών όπως η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU), ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και οι BRICS ως πλατφόρμες για την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ιδίως τη Ρωσία και την Κίνα, στην αντιμετώπιση της μονομερούς προσέγγισης και αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αρμενία, όπου έλαβε διαβεβαιώσεις από τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ότι οι ανησυχίες του Ιράν ελήφθησαν πλήρως υπόψη στις συζητήσεις και τις συμφωνίες της χώρας με το Αζερμπαϊτζάν και τις ΗΠΑ.

Απαντώντας, ο Βλάντιμίρ Πούτιν περιέγραψε τα βασικά σημεία και τα αποτελέσματα των πρόσφατων διαπραγματεύσεών του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, σημειώνοντας ότι επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν χαρακτήρισε επίσης τη σχέση μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης ως εποικοδομητική και σταθερά βελτιούμενη, τονίζοντας την αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους κατά 11%.

Ανέφερε επίσης την πρόοδο σε αμοιβαία έργα, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής κατασκευής του σιδηροδρόμου Ραστ-Αστάρα και της ικανοποιητικής προόδου στη συνεργασία σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Μπουσέρ, σημειώνοντας ότι η μεταφορά νέου καυσίμου για αυτόν τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, Πούτιν και Πεζεσκιάν συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα.

