Συναγερμός στις ΗΠΑ: Κρούσμα του σαρκοφάγου παρασίτου screwworm σε άνθρωπο

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Κρούσμα του σαρκοφάγου παρασίτου screwworm σε άνθρωπο
Ένα κρούσμα του σαρκοφάγου παρασίτου New World screwworm εντοπίστηκε σε άνθρωπο στο Μέριλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) το βράδυ της Κυριακής. Ο ασθενής είχε πρόσφατα ταξιδέψει στο Ελ Σαλβαδόρ.

«Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ανθρώπινης μόλυνσης από screwworm στις ΗΠΑ, που συνδέεται με ταξίδι σε χώρα με ενεργή επιδημία», δήλωσε μέσω email ο εκπρόσωπος του HHS, Andrew Nixon. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει «πολύ χαμηλός», όπως αναφέρει το Axios.

Εντατικά μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης

Οι αρχές – συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) – έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για την αποτροπή εξάπλωσης του παρασίτου, τόσο σε ανθρώπους όσο και στα ζώα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα ευρύτερο ξέσπασμα θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την αμερικανική βιομηχανία κρέατος.

Το screwworm μπορεί να μην είναι θανατηφόρο εάν εντοπιστεί εγκαίρως, ωστόσο η θεραπεία του απαιτεί την επώδυνη απομάκρυνση εκατοντάδων προνυμφών από το σώμα και πλήρη απολύμανση των πληγών.

Πιέσεις στην αγορά κρέατος

Η πιθανή εξάπλωση του παρασίτου έχει σημάνει συναγερμό στις αγορές βοείου κρέατος και κτηνοτροφίας, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λόγω περιορισμένων αποθεμάτων. Σύμφωνα με το Reuters, το USDA έχει ξεκινήσει την κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων στο Τέξας για την παραγωγή εντόμων που τρέφονται με τα screwworm, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες λαμβάνει και το Μεξικό.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης, καθώς ένα ζώο μπορεί να πεθάνει μέσα σε λίγες εβδομάδες από μόλυνση εάν δεν λάβει έγκαιρη θεραπεία. Οι αγελαδοτρόφοι και οι κρατικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με το USDA να εκτιμά πως ένα ενδεχόμενο ξέσπασμα στο Τέξας θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία έως και 1,8 δισ. δολάρια, λόγω απώλειας ζώων, κόστους εργασίας και φαρμακευτικής περίθαλψης.

Τι είναι το screwworm

Το Cochliomyia hominivorax (κοχλιόμυγα η ανθρωποφάγος), είναι είδος μύγας του Νέου Κόσμου που γεννά τα αυγά της σε ανοικτές πληγές πτηνών και θηλαστικών, κυρίως βοοειδών, αλόγων και – πιο σπάνια – ανθρώπων. Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανό ιστό, προκαλώντας σοβαρές μολύνσεις.

Η κοχλιόμυγα είχε εξαλειφθεί από τη Βόρεια Αμερική τη δεκαετία του 1960, χάρη σε προγράμματα απελευθέρωσης στείρων αρσενικών. Ωστόσο, η επανεμφάνισή της προκαλεί ανησυχία. Η μόλυνση στον άνθρωπο είναι σπάνια, αλλά μπορεί να αποβεί μοιραία χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση.

{https://www.youtube.com/watch?v=dFQFcD18TGI}

