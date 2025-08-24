Άμπου Ντάμπι: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν χριστιανικό σταυρό 1.400 ετών

Το Άμπου Ντάμπι εδραιώνει τον ρόλο του ως θεματοφύλακας της κληρονομιάς της περιοχής.

Στο νησί Sir Bani Yas Island, στο Άμπου Ντάμι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη.

Ένας αρχαίος σταυρός, άνω των 1.400 ετών, ήρθε στο φως των ανασκαφών, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού, προσφέροντας νέα στοιχεία για την βαθιά ριζωμένη συνύπαρξη πολιτισμών και θρησκειών στο Άμπου Ντάμπι.

Ο σταυρός, ο οποίος κατασκευάστηκε σε μήτρα από πλακίδιο γύψου, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της πρώτης μεγάλης ανασκαφικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε μετά από τρεις δεκαετίες στο νησί.

Με μήκος 27 εκατοστά και πλάτος 17, το τεχνούργημα θεωρείται ότι, χρησιμοποιούταν από μοναχούς για προσευχή κατά τον 7ο και τον 8ο αιώνα π.Χ.Εμπειρογνώμονες, πληροφορούν ότι, ο ρυθμός του σταυρού παραπέμπει σε ευρήματα στο Ιράκ και το Κουβέιτ, συνδέοντάς τον με την Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία, μία από τις πρώτες χριστιανικές παραδόσεις στην περιοχή.

Απόδειξη κοινής κληρονομιάς

Ο Mohamed Khalifa Al Mubarak, επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτισμού και τουρισμού του Άμπου Ντάμπι, τόνισε τη συμβολική σημασία του ευρήματος.

«Η ανακάλυψη του αρχαίου αυτού, Χριστιανικού σταυρού στο νησί Sir Bani Yas, αποτελεί ισχυρή απόδειξη των βαθιά ριζωμένων αξιών της ειρηνικής συνύπαρξης των πολιτισμών και του σεβασμού της διαφορετικότητας στα ΗΑΕ. Μας επιβεβαιώνει πως, η αρμονική συνύπαρξη, δεν αποτελεί σύγχρονη επινόηση, αλλά είναι μια αρχή συνυφασμένη με την ιστορία της περιοχής μας».

Η ανακάλυψη ενισχύει το παραδοσιακό αφήγημα του εμιράτου, ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών όπου ευημερούσαν διαφορετικές θρησκείες και κοινότητες, δίπλα – δίπλα.