Τρόμος σε πτήση της American Airlines: Συσκευή επιβάτη έπιασε φωτιά

Πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση.

Στιγμές πανικού επικράτησαν σε πτήση της American Airlines, όταν η συσκευή ενός επιβάτη έπιασε φωτιά αναγκάζοντας το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και την αεροπορική εταιρεία.

Η American Airlines δήλωσε ότι η πτήση 357 «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Dulles της Ουάσινγκτον «μετά από αναφορές για καπνό από τη συσκευή ενός επιβάτη».

«Η φωτιά στην συσκευή περιορίστηκε γρήγορα από τα μέλη του πληρώματος πριν από την προσγείωση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε δήλωση.

{https://x.com/ABC/status/1959591177377698146}

Διασώστες υποδέχτηκαν τους επιβάτες του αεροσκάφους όταν προσγειώθηκε γύρω στις 11:50 π.μ. (τοπική ώρα) το Σάββατο.

Μια επιβάτης ανέφερε στο ABC News ότι καθόταν σε θέση δίπλα στην έξοδο κινδύνου και κοιμόταν όταν ξύπνησε όταν μια αεροσυνοδός ανέβηκε πάνω στην θέση της για να πάρει έναν πυροσβεστήρα. «Άρχισα να μυρίζω καπνό και πολλοί επιβάτες έβηχαν. Όταν κοίταξα πίσω μου, μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι κάτι καιγόταν», τόνισε.

{https://x.com/realzaidzayn/status/1959512649898553628}

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 160 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος, ενώ η FAA δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό.