Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Είναι η πρώτη φορά που ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει την ύπαρξη λιμού στη Μέση Ανατολή.

Ο λιμός κηρύχτηκε και επίσημα στη Γάζα, από τον οργανισμό του ΟΗΕ. Πρόκειται για μία κατάσταση, για την οποία οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και 22 μήνες.

Όπως αναφέρει το CNN, στην έκθεση του ΟΗΕ επισμαίνεται ότι: «Καθώς αυτή η πείνα είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής, μπορεί να σταματήσει και να αντιστραφεί. Ο χρόνος για συζητήσεις και δισταγμούς έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό κανενός ότι απαιτείται άμεση και εκτεταμένη αντίδραση».

Ο ΟΗΕ ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι χωρίς εκεχειρία που θα επιτρέπει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους στην Λωρίδα της Γάζας, «οι θάνατοι, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, θα αυξηθούν ραγδαία».

Αποκλεισμένοι από βοήθεια

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο χρόνων πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ έχει κατά καιρούς περιορίσει ή διακόψει την είσοδο της βοήθειας στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ενώ ορισμένοι άνθρωποι έχουν πεθάνει από την πείνα, άλλοι έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να λάβουν βοήθεια σε κέντρα διανομής που διαχειρίζεται η αμφιλεγόμενη, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, Ανθρωπιστική Ίδρυση της Γάζας (GHF), η οποία δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει ένα σύστημα του ΟΗΕ που επικρίθηκε επί μακρόν από το Ισραήλ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να αυτοχαρακτηριστεί «διεφθαρμένος» και «ανίκανος» μετά την αναγγελία του για λιμό.

«Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παραλείπουν την πραγματική ιστορία της «λιμοκτονίας» στη Γάζα. Οι όμηροι πεθαίνουν από την πείνα, η Χαμάς «παχαίνει», και ο ΟΗΕ κηρύσσει λιμοκτονία, ενώ το 92% των τροφίμων τους κλέβεται για να πωληθεί από τη Χαμάς», έγραψε ο ίδιος στο X. «Εν τω μεταξύ, τα τρόφιμα του ΟΗΕ σαπίζουν στον ήλιο. Ο ΟΗΕ πρέπει να κηρύξει τον εαυτό του διεφθαρμένο και ανίκανο».

Η Συντονιστική Επιτροπή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη διευκόλυνση της διανομής βοήθειας στη Γάζα, απέρριψε την έκθεση του ΟΗΕ πριν από τη δημοσίευσή της, λέγοντας ότι «βασίζεται σε μεροληπτικά, προκατειλημμένα δεδομένα και επιφανειακές πληροφορίες που προέρχονται από τη Χαμάς». Η COGAT δήλωσε ότι η «μονομερής προσέγγιση» του ΟΗΕ «αγνοεί εντελώς τις εκτεταμένες ανθρωπιστικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στη Γάζα», προσθέτοντας ότι η έκθεση αγνόησε τις πληροφορίες που παρέχονται στους συντάκτες της από το Ισραήλ.

Δήλωσε, επίσης, ότι όσον αφορά στη βοήθεια, η «συνολική τάση έχει αλλάξει» στη Γάζα, αλλά ότι η Χαμάς συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τα ανθρωπιστικά εφόδια.

Ωστόσο, οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, ο ΟΗΕ και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και εικόνες που προέρχονται από τη Γάζα έχουν σκιαγραφήσει μια διαφορετική εικόνα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι στη Γάζα επικρατεί «πραγματική πείνα» και ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι κανείς δεν πεινάει στην περιοχή.

«Όχι άλλες δικαιολογίες»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε, από την πλευρά του ότι η πείνα που έχει αναφερθεί στη Γάζα είναι «μια ανθρωπογενής καταστροφή, μια ηθική καταδίκη και μια αποτυχία της ίδιας της ανθρωπότητας. Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ έχει σαφείς υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να εξασφαλίζει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό», επεσήμανε ο Γκουτέρες.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα. Όχι άλλες δικαιολογίες».

Ο Τομ Φλέτσερ, συντονιστής έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, προέτρεψε τον κόσμο να διαβάσει την έκθεσή του «από την αρχή μέχρι το τέλος».

«Διαβάστε την με θλίψη και οργή, όχι ως λέξεις και αριθμούς, αλλά ως ονόματα και ζωές. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτή την αδιάψευστη μαρτυρία. Πρόκειται για λιμό, τον λιμό της Γάζας. Τον λιμό που θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει αν μας το επέτρεπαν. Ωστόσο, τα τρόφιμα συσσωρεύονται στα σύνορα λόγω της συστηματικής παρεμπόδισης από το Ισραήλ», δήλωσε ο Φλέτσερ την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου.

«Να σταματήσει η πείνα με κάθε κόστος»

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τα ευρήματα του ΟΗΕ «σφοδρή καταγγελία της αποτυχίας των κρατών να πιέσουν το Ισραήλ να τερματίσει τη γενοκτονία στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας» και δήλωσε ότι η έκθεση επιβεβαίωσε αυτό για το οποίο προειδοποιούσαν εδώ και καιρό οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) και η UNICEF επανέλαβαν ότι «η πείνα πρέπει να σταματήσει με κάθε κόστος» και εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για την απειλή εντατικοποίησης της επίθεσης στην πόλη της Γάζας.

Τον περασμένο μήνα, τον γύρο του διαδικτύου έκανε η είδηση του θανάτου της 4χρονης Ράζαν Αμπού Ζαχέρ, η οποία πέθανε σε νοσοκομείο στο κέντρο της Γάζας από επιπλοκές που προκλήθηκαν από υποσιτισμό, σύμφωνα με ιατρική πηγή. Το σκελετωμένο σώμα της ήταν ξαπλωμένο πάνω σε μια πέτρινη πλάκα. Δύο ακόμη θάνατοι λόγω πείνας καταγράφηκαν την Πέμπτη από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων από υποσιτισμό σε 271, συμπεριλαμβανομένων 112 παιδιών.

Η έκθεση του ΟΗΕ της Παρασκευής πρόσθεσε ότι «ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών έως τον Ιούνιο του 2026, συμπεριλαμβανομένων 41.000 σοβαρών περιπτώσεων, διπλασιάζοντας τους αριθμούς του Μαΐου». Οι επίσημες διαπιστώσεις λιμού είναι σπάνιες.

Ο ΟΗΕ έχει διαπιστώσει στο παρελθόν λιμούς στη Σομαλία το 2011, στο Νότιο Σουδάν το 2017 και το 2020, καθώς και σε τμήματα της δυτικής περιοχής Νταρφούρ του Σουδάν πέρυσι.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει την ύπαρξη λιμού στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το σύστημα ΟΗΕ– μια κλίμακα πέντε σταδίων που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σοβαρότητας της επισιτιστικής ανασφάλειας – ο λιμός μπορεί να κηρυχθεί μόνο εάν τα δεδομένα δείχνουν ότι πληρούνται ορισμένα όρια.

Αυτές οι συνθήκες είναι: τουλάχιστον το 20% όλων των νοικοκυριών πρέπει να αντιμετωπίζει ακραία έλλειψη τροφίμων, το 30% ή περισσότερο των παιδιών πρέπει να υποφέρει από οξεία υποσιτισμός ή το 15% των παιδιών να υποφέρει από οξεία υποσιτισμός με βάση τις σωματικές μετρήσεις, και τουλάχιστον 2 στους 10.000 ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω πλήρους λιμοκτονίας ή της αλληλεπίδρασης του υποσιτισμού και των ασθενειών.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι μείωσε το παγκόσμιο πρότυπο για την πείνα μόνο για τη Γάζα, μια κατηγορία που η οργάνωση χαρακτήρισε «εντελώς ψευδή», επισημαίνοντας ότι το ίδιο πρότυπο χρησιμοποιείται από το 2019.

«Φυσικά και υπάρχει λιμός»

Οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην πόλη της Γάζας, πολλοί από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί από άλλες περιοχές, λένε ότι είναι καιρός η πόλη να χαρακτηριστεί ως περιοχή που πλήττεται από λιμό, τον οποίο, όπως σημειώνουν, υπομένουν εδώ και μήνες. «Αυτός ο χαρακτηρισμός έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να δείξει στον κόσμο το μέγεθος της τραγωδίας και της καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο CNN ο Ahed Ferwana, Παλαιστίνιος δημοσιογράφος και αναλυτής που κατοικεί στην πόλη της Γάζας.

«Η Λωρίδα υποφέρει εδώ και μήνες από την πείνα λόγω της ισραηλινής επιθετικότητας και του κλεισίματος των συνοριακών διαβάσεων».

Η Μπισάν Γκαζάλ, μια εκτοπισμένη γυναίκα στην πόλη, δήλωσε ότι «φυσικά υπάρχει λιμός», προσθέτοντας ότι η ίδια και η οικογένειά της μερικές φορές τρώνε ένα γεύμα την ημέρα, ενώ άλλες μέρες δεν τρώνε καθόλου.

«Μερικές φορές δεν βρίσκουμε τίποτα να φάμε, είναι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά μας κοιμούνται με δάκρυα στα μάτια».

Ένας άλλος εκτοπισμένος άνδρας που ζει στη δυτική πόλη της Γάζας, είπε ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου πρωτεΐνες.

«Ελπίζουμε ότι όλες οι οντότητες και οι διεθνείς οργανισμοί θα βάλουν τέλος σε αυτόν τον λιμό το συντομότερο δυνατό».

Ο χαρακτηρισμός της Γάζας ως περιοχής που πλήττεται από λιμό από τον ΟΗΕ είναι «ακριβής», κατέληξε.