Διεθνή

Ισπανία: Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων

Ισπανία: Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων Φωτογραφία: AP
Από τις αρχές του έτους έχουν αυξηθεί οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στις Βαλεαρίδες.

Δώδεκα μετανάστες από χώρες του Μαγρέμπ αγνοούνται αφού πήδηξαν στη θάλασσα την Παρασκευή, από ένα πλεούμενο που κατευθυνόταν στις Βαλεαρίδες Νήσους, στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεκατέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, δώδεκα μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας. Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν φτάσει στο αρχιπέλαγος 4.323 άνθρωποι, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι οι αφίξεις ήταν μόνο 2.443, κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται αύξηση 77%.

Αντιθέτως, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 46%.

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

