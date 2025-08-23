Games
Πορτογαλία: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς

Πορτογαλία: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς Φωτογραφία: AP
Εργαζόταν για μια ιδιωτική εταιρία καταπολέμησης των πυρκαγιών.

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην Πορτογαλία μετά τον τραυματισμό του στην προσπάθεια κατάσβεσης μίας από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (23/8) η πορτογαλική προεδρία.

Η προεδρία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του πυροσβέστη «που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο αφού έδωσε απευθείας μάχη με τις δασικές πυρκαγιές στην κοινότητα Σαμπουγκάλ», στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είναι το τέταρτο θύμα των πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 2.780.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από την αρχή της χρονιάς στην Πορτογαλία.

Το 2017, περισσότερα από 5.630.000 στρέμματα κάηκαν σε πυρκαγιές που προκάλεσαν 119 θανάτους, μια χρονιά-ρεκόρ αφότου το EFFIS ξεκίνησε την καταγραφή αυτών των στοιχείων το 2006.

Η Ιβηρική χερσόνησος έχει πληγεί πολύ από την κλιματική αλλαγή που προκαλεί μεγαλύτερους σε διάρκεια καύσωνες και ξηρασίες, ξεραίνοντας τη βλάστηση και ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τους ειδικούς.

