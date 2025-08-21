Games
Αίγυπτος: Στο φως ιστορικοί θησαυροί μιας βυθισμένης πόλης ηλικίας 2.000 ετών (Εικόνες & Βίντεο)

Αίγυπτος: Στο φως ιστορικοί θησαυροί μιας βυθισμένης πόλης ηλικίας 2.000 ετών (Εικόνες &amp; Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Amr Nabil
Η Αίγυπτος αποκάλυψε την Πέμπτη τμήματα μιας βυθισμένης πόλης, που περίμενε να ανακαλυφθει κάτω από τα νερά στα ανοικτά των ακτών της Αλεξάνδρειας.

Αρχαιολόγοι και δύτες έφεραν στο φως αγάλματα, ρωμαϊκά νομίσματα και άλλα κειμήλια από τον βυθό της Μεσογείου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την Πέμπτη. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν ένα ακέφαλο άγαλμα, μια σφίγγα και μια άγνωστη φιγούρα ιερέα.

Η Αίγυπτος αποκάλυψε την Πέμπτη τμήματα μιας βυθισμένης πόλης, που περίμενε να ανακαλυφθει κάτω από τα νερά στα ανοικτά των ακτών της Αλεξάνδρειας. Την Πέμπτη αποκαλύφθηκαν κτίρια, αντικείμενα και μια αρχαία αποβάθρα, όλα χρονολογούμενα πριν από 2.000 χρόνια.

Οι αιγυπτιακές αρχές δήλωσαν ότι η τοποθεσία, που βρίσκεται στα νερά του κόλπου Abu Qir, μπορεί να είναι μια επέκταση της αρχαίας πόλης Κάνωπος, ενός εξέχοντος κέντρου κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων, η οποία κυβέρνησε την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια, και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία κυβέρνησε για περίπου 600 χρόνια.

arxaia6_2c370.jpg

Με την πάροδο του χρόνου, μια σειρά από σεισμούς και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη και το κοντινό λιμάνι, αφήνοντας πίσω τους έναν ανεκτιμητο ιστορικό θησαυρό. Την Πέμπτη, γερανοί ανέβασαν τα αγάλματα από τα βάθη της θάλασσας στη στεριά, ενώ οι δύτες που βοήθησαν στην ανάκτησή τους, ζητωκραύγαζαν.

«Υπάρχουν πολλά μέσα στη θάλασσα, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα, είναι μόνο συγκεκριμένο υλικό σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια», δήλωσε ο Αιγύπτιος Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Σερίφ Φάθι. «Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της βυθισμένης κληρονομιάς μας», πρόσθεσε.

arxaia7_cb4dc.jpg

Τα υποβρύχια ερείπια που αποκαλύφθηκαν από το υπουργείο την Πέμπτη περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά κτίρια που μπορεί να χρησίμευαν ως χώροι λατρείας, οικιστικοί χώροι και εμπορικές ή βιομηχανικές κατασκευές. Ανακαλύφθηκαν επίσης δεξαμενές και λίμνες σκαλισμένες σε βράχο για οικιακή αποθήκευση νερού και καλλιέργειες ψαριών.

arxaia5_98e28.jpg

Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν αγάλματα βασιλικών προσώπων και σφίγγες από την προ-ρωμαϊκή εποχή, συμπεριλαμβανομένης μιας μερικώς διατηρημένης σφίγγας με το πλαίσιο του Ραμσή Β', ενός από τους πιο διάσημους και μακροβιότερους Φαραώ της χώρας.

arxaia2_92691.jpg

Πολλά από τα αγάλματα δεν είναι πλήρη, συμπεριλαμβανομένης μιας αποκεφαλισμένης Πτολεμαϊκής μορφής από γρανίτη, και του κάτω μισού ενός Ρωμαίου ευγενή σκαλισμένου σε μάρμαρο.

Ένα εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και ένας γερανός λιμένα που χρονολογούνται από την Πτολεμαϊκή και τη Ρωμαϊκή εποχή βρέθηκαν επίσης στη θέση μιας αποβάθρας 125 μέτρων, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, χρησιμοποιείτο ως λιμάνι για μικρά σκάφη μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο.

arxaia3_64cb1.jpg

Η Αλεξάνδρεια φιλοξενεί αμέτρητα αρχαία και ιστορικούς θησαυρούς, αλλά η δεύτερη πόλη της Αιγύπτου κινδυνεύει να υποκύψει στα ίδια νερά που κάλυπταν κάποτε την Κάνωπο.

Η παράκτια πόλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, και κάθε χρόνο βυθίζεται πάνω από τρία χιλιοστά. Ακόμα και στο καλύτερο σενάριο των Ηνωμένων Εθνών, το ένα τρίτο της Αλεξάνδρειας θα είναι κάτω από το νερό ή ακατοίκητο έως το 2050.

arxaia4_c32ec.jpg

{https://www.youtube.com/watch?v=MzkWztQPUzs}

