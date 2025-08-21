Games
Έτοιμο το Ισραήλ να «σαρώσει» τη Γάζα, ξεκινήσαν να εγκαταλείπουν περιοχές οι Παλαιστίνιοι

Φωτογραφία: AP
Η Βρετανία καταδικάζει την έγκριση νέου ισραηλινού εποικισμού ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» – Κλιμακώνεται η ένταση στη Γάζα με χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείπουν την πόλη.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του στη Γάζα, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε στην έγκριση ενός μεγάλου, νέου εποικιστικού μπλοκ στη Δυτική Όχθη – εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι ξεκίνησε η δεύτερη φάση της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών», με στόχο την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στη Γάζα Σίτι, την οποία χαρακτήρισε «προπύργιο του τρομοκρατικού καθεστώτος της Χαμάς».

Η ανακοίνωση συνέπεσε με δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ζήτησε την επίσπευση των σχεδίων για την πλήρη κατάληψη της πόλης, που αποτελεί αστικό κέντρο εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων στον βορρά της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, η Χαμάς προειδοποίησε ότι η σχεδιαζόμενη ισραηλινή επίθεση αποδεικνύει «κατάφωρη αδιαφορία» για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που βρίσκονται σε εξέλιξη για εκεχειρία και συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων.

«Η ανακοίνωση για νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά μιας πόλης σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων και εκτοπισμένων καταδεικνύει την περιφρόνηση των προσπαθειών των μεσολαβητών», αναφέρεται στη δήλωση της οργάνωσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίσημη ρητορική περί μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης ενδέχεται να αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς τη Χαμάς ενόψει των διαπραγματεύσεων.

Ήδη, το Ισραήλ κάλεσε 60.000 επιπλέον εφέδρους, ενώ επέκτεινε και τη θητεία 20.000 στρατιωτών. Οι επιχειρήσεις εστιάζονται στην περιοχή Ζεϊτούν, στα περίχωρα της Γάζας Σίτι, με τις ισραηλινές δυνάμεις να στοχεύουν στο υπόγειο δίκτυο τούνελ της Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν την πόλη, υπό τον φόβο επικείμενης εισβολής, την ώρα που οι ανθρωπιστικές συνθήκες επιδεινώνονται ραγδαία και ο ΟΗΕ κάνει λόγο για εκτεταμένο υποσιτισμό και λιμό.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η στρατιωτική κλιμάκωση συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για την έγκριση μεγάλου παράνομου εποικιστικού σχεδίου στη Δυτική Όχθη, στην περιοχή Ε1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων διεθνώς.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, χαρακτήρισε την κίνηση «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και προειδοποίησε ότι «θα διχοτομήσει το παλαιστινιακό κράτος, υπονομεύοντας κρίσιμα τη λύση των δύο κρατών».

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεσαλέλ Σμότριτς, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι στόχος του σχεδίου είναι να «τορπιλίσει κάθε προοπτική παλαιστινιακού κράτους», ενισχύοντας την εσωτερική και εξωτερική κριτική ότι η ισραηλινή πολιτική έχει παρεκκλίνει επικίνδυνα από το πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ο ΟΗΕ και η ΕΕ έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η οικοδόμηση εποικισμών σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καθιστά αδύνατη τη δημιουργία βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Κριτική και εντός Ισραήλ

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η αντιπολίτευση στη συνέχιση του πολέμου μεγαλώνει. Χιλιάδες πολίτες και συγγενείς ομήρων ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ πρώην στρατιωτικοί και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών εκφράζουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της συνέχισης των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο, περίπου 50 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται εν ζωή.

Η επιχείρηση στη Γάζα Σίτι αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και, σύμφωνα με ανώνυμο στρατιωτικό αξιωματούχο, θα επικεντρωθεί σε περιοχές που μέχρι στιγμής δεν έχουν δεχθεί παρουσία ισραηλινών στρατευμάτων.

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν περιοχές της Γάζας

Σύμφωνα με το BBC, παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν περιοχές της Γάζας καθώς το Ισραήλ ξεκινά τις πρώτες φάσεις της σχεδιαζόμενης χερσαίας επίθεσης, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν ήδη καταλάβει σημεία στα περίχωρα της πόλης – όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι – έπειτα από ημέρες εντατικών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού. Οι πρώτες επιχειρήσεις εστιάζονται στις συνοικίες Ζεϊτούν και Τζαμπαλίγια, όπου έχουν εντοπιστεί τούνελ και οπλισμός της Χαμάς.

«Δεν περιμένουμε. Οι δυνάμεις μας έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις και κρατούν θέσεις στα περίχωρα της Γάζας Σίτι», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, υποστράτηγος Έφι Ντεφρίν.

Η ανακοίνωση της επιχείρησης προκάλεσε νέες μαζικές μετακινήσεις αμάχων, με εκατοντάδες Παλαιστινίους να φεύγουν από τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα προς βορειοδυτικές περιοχές της πόλης, αναζητώντας ασφάλεια.

Εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για «πολύ επικίνδυνη και αφόρητη» κατάσταση.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε νέα έκκληση για άμεση εκεχειρία, προειδοποιώντας για τη «θανάσιμη καταστροφή» που θα προκαλέσει μια πλήρης εισβολή.

Το Διεθνές Ερυθρό Σταυρό (ICRC) εξέδωσε προειδοποίηση για περαιτέρω ανθρωπιστική επιδείνωση, σημειώνοντας:

«Μετά από μήνες αδιάκοπης βίας και επαναλαμβανόμενου εκτοπισμού, ο λαός της Γάζας είναι εξαντλημένος. Δεν χρειάζεται άλλη πίεση, αλλά ανακούφιση. Όχι άλλο φόβο, αλλά την ευκαιρία να ζήσει με αξιοπρέπεια».

Ζήτησε επίσης άμεση και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και άμεση εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων.

