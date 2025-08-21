Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Delta και United χρεώνουν θέσεις με παράθυρο χωρίς να υπάρχει

Gene J. Puskar/ AP Gene J. Puskar/ AP
Οι εταιρείες δεν επισημαίνουν ότι τα καθίσματα δεν έχουν παράθυρα κατά τη διαδικασία κράτησης.

Η Delta Air Lines και η United Airlines δέχθηκαν μηνύσεις από επιβάτες που ισχυρίζονται ότι χρεώθηκαν επιπλέον για μια θέση στο παράθυρο, αλλά βρέθηκαν να κάθονται δίπλα σε έναν άδειο τοίχο.

Οι αγωγές, που κατατέθηκαν ξεχωριστά κατά των αμερικανικών αερομεταφορέων, ζητούν εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες κάθε αεροπορικής εταιρείας.

Είπαν ότι οι εταιρείες δεν επισημαίνουν ότι τα καθίσματα δεν έχουν παράθυρα κατά τη διαδικασία κράτησης, ακόμη και όταν χρεώνουν επιπλέον χρέωση για αυτά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο «πιο καλός δικαστής» στον κόσμο Φρανκ Κάπριο

Πέθανε ο «πιο καλός δικαστής» στον κόσμο Φρανκ Κάπριο

Διεθνή

Η United αρνήθηκε να σχολιάσει, καθώς πρόκειται για μια εκκρεμή νομική υπόθεση. Το BBC επικοινώνησε με την Delta για σχόλια.

Οι αγωγές, οι οποίες έχουν παρόμοια διατύπωση, ζητούν επιστροφές χρημάτων για επιπλέον τέλη σε επιβάτες που δήλωσαν ότι είχαν πληρώσει για θέσεις δίπλα στο παράθυρο, αλλά αντ' αυτού πήραν θέσεις χωρίς παράθυρα.

Και οι δύο αγωγές, τις οποίες έχει δει το BBC, κατατέθηκαν από τη δικηγορική εταιρεία Greenbaum Olbrantz.

Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι ορισμένα επιβατικά αεροσκάφη Boeing και Airbus έχουν καθίσματα που δεν έχουν παράθυρα λόγω της θέσης των αγωγών κλιματισμού, των καλωδίων ή άλλων εξαρτημάτων.

Αυτές οι θέσεις δεν επισημαίνονται από την Delta και την United κατά τη διαδικασία κράτησης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι αγωγές αναφέρουν ότι οι άνθρωποι αγοράζουν καθίσματα δίπλα στο παράθυρο για διάφορους λόγους, όπως για την αντιμετώπιση του φόβου των πτήσεων και της ναυτίας από την κίνηση, για την απασχόληση των παιδιών ή για τη θέα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ορισμένοι επιβάτες δεν θα είχαν επιλέξει αυτές τις θέσεις - ή δεν θα είχαν πληρώσει περισσότερα γι' αυτές - αν γνώριζαν ότι δεν είχαν παράθυρα.

Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες περιγράφουν κάθε θέση στα πλάγια των αεροπλάνων τους ως «θέση στο παράθυρο», ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι κάποια δεν βρίσκονται δίπλα σε παράθυρο, αναφέρουν τα έγγραφα.

Οι επιβάτες ενδέχεται να χρεωθούν περισσότερο για να επιλέξουν θέση δίπλα στο παράθυρο σε σύγκριση με μια κανονική θέση.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν κάθε υπόθεση χαρακτήρισαν την πρακτική ως «παραπλανητική» και «παράνομη».

Άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η American Airlines και η Alaska Airlines, λειτουργούν παρόμοια τζετ, αλλά αποκαλύπτουν κατά τη διαδικασία κράτησης εάν μια θέση δεν περιλαμβάνει παράθυρο, πρόσθεσαν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Πρόστιμο ρεκόρ στην Qantas για παράνομες απολύσεις στην πανδημία

Πρόστιμο ρεκόρ στην Qantas για παράνομες απολύσεις στην πανδημία

Διεθνή
Νέα Στύρα: Εικόνες ντοκουμέντο από το ρήγμα στο φέρι μποτ - Σε ομαδικές αγωγές προχωρούν οι επιβάτες

Νέα Στύρα: Εικόνες ντοκουμέντο από το ρήγμα στο φέρι μποτ - Σε ομαδικές αγωγές προχωρούν οι επιβάτες

Ελλάδα
Βάσεις 2025: Αλλαγές στις θέσεις εισακτέων στις σχολές στο παραπέντε της υποβολής Μηχανογραφικού

Βάσεις 2025: Αλλαγές στις θέσεις εισακτέων στις σχολές στο παραπέντε της υποβολής Μηχανογραφικού

Παιδεία
Η ΕΕ καταργεί την δωρεάν χειραποσκευή: Τι θα επιτρέπεται

Η ΕΕ καταργεί την δωρεάν χειραποσκευή: Τι θα επιτρέπεται

Διεθνή

NETWORK

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

ienergeia.gr
Πόση ώρα την ημέρα επιτρέπεται να περνά το παιδί σας μπροστά στην οθόνη

Πόση ώρα την ημέρα επιτρέπεται να περνά το παιδί σας μπροστά στην οθόνη

healthstat.gr
Ποιες κρέμες έχουν αποτέλεσμα κατά της ακμής, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Ποιες κρέμες έχουν αποτέλεσμα κατά της ακμής, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

ienergeia.gr
Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη δεν έχει ισχύ ούτε λύσεις για την Ουκρανία

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη δεν έχει ισχύ ούτε λύσεις για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Pilates: Πώς θα κάνετε σωστά την πλευρική αναπνοή για καλύτερα αποτελέσματα όταν γυμνάζεστε

Pilates: Πώς θα κάνετε σωστά την πλευρική αναπνοή για καλύτερα αποτελέσματα όταν γυμνάζεστε

healthstat.gr
Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

healthstat.gr