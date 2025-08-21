Delta και United χρεώνουν θέσεις με παράθυρο χωρίς να υπάρχει

Οι εταιρείες δεν επισημαίνουν ότι τα καθίσματα δεν έχουν παράθυρα κατά τη διαδικασία κράτησης.

Η Delta Air Lines και η United Airlines δέχθηκαν μηνύσεις από επιβάτες που ισχυρίζονται ότι χρεώθηκαν επιπλέον για μια θέση στο παράθυρο, αλλά βρέθηκαν να κάθονται δίπλα σε έναν άδειο τοίχο.

Οι αγωγές, που κατατέθηκαν ξεχωριστά κατά των αμερικανικών αερομεταφορέων, ζητούν εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες κάθε αεροπορικής εταιρείας.

Είπαν ότι οι εταιρείες δεν επισημαίνουν ότι τα καθίσματα δεν έχουν παράθυρα κατά τη διαδικασία κράτησης, ακόμη και όταν χρεώνουν επιπλέον χρέωση για αυτά.

Η United αρνήθηκε να σχολιάσει, καθώς πρόκειται για μια εκκρεμή νομική υπόθεση. Το BBC επικοινώνησε με την Delta για σχόλια.

Οι αγωγές, οι οποίες έχουν παρόμοια διατύπωση, ζητούν επιστροφές χρημάτων για επιπλέον τέλη σε επιβάτες που δήλωσαν ότι είχαν πληρώσει για θέσεις δίπλα στο παράθυρο, αλλά αντ' αυτού πήραν θέσεις χωρίς παράθυρα.

Και οι δύο αγωγές, τις οποίες έχει δει το BBC, κατατέθηκαν από τη δικηγορική εταιρεία Greenbaum Olbrantz.

Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι ορισμένα επιβατικά αεροσκάφη Boeing και Airbus έχουν καθίσματα που δεν έχουν παράθυρα λόγω της θέσης των αγωγών κλιματισμού, των καλωδίων ή άλλων εξαρτημάτων.

Αυτές οι θέσεις δεν επισημαίνονται από την Delta και την United κατά τη διαδικασία κράτησης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι αγωγές αναφέρουν ότι οι άνθρωποι αγοράζουν καθίσματα δίπλα στο παράθυρο για διάφορους λόγους, όπως για την αντιμετώπιση του φόβου των πτήσεων και της ναυτίας από την κίνηση, για την απασχόληση των παιδιών ή για τη θέα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ορισμένοι επιβάτες δεν θα είχαν επιλέξει αυτές τις θέσεις - ή δεν θα είχαν πληρώσει περισσότερα γι' αυτές - αν γνώριζαν ότι δεν είχαν παράθυρα.

Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες περιγράφουν κάθε θέση στα πλάγια των αεροπλάνων τους ως «θέση στο παράθυρο», ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι κάποια δεν βρίσκονται δίπλα σε παράθυρο, αναφέρουν τα έγγραφα.

Οι επιβάτες ενδέχεται να χρεωθούν περισσότερο για να επιλέξουν θέση δίπλα στο παράθυρο σε σύγκριση με μια κανονική θέση.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν κάθε υπόθεση χαρακτήρισαν την πρακτική ως «παραπλανητική» και «παράνομη».

Άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η American Airlines και η Alaska Airlines, λειτουργούν παρόμοια τζετ, αλλά αποκαλύπτουν κατά τη διαδικασία κράτησης εάν μια θέση δεν περιλαμβάνει παράθυρο, πρόσθεσαν.